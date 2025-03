Οι εργαζόμενοι του υπουργείου Υγείας (HHS) των ΗΠΑ έλαβαν προσφορά για εθελούσια αποχώρηση από τις θέσεις τους το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Ρεπορτάζ του ΝΒC αναφέρει ότι περίπου 80.000 εργαζόμενοι του υπουργείου έλαβαν ένα ανυπόγραφο email το βράδυ της Παρασκευής, το οποίο τους προσέφερε μια «οικειοθελή αποζημίωση αποχώρησης», με προθεσμία απάντησης έως την Παρασκευή, 14 Μαρτίου.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Υγείας δεν σχολίασαν.

Τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Ingraham Angle» του Fox News, ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, δήλωσε ότι είχε μια «γενική λίστα» με υπαλλήλους του υπουργείου που θα ήθελε να δει να απομακρύνονται.

