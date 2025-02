Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση 11 ετών από την ημέρα που η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, ώστε να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε για την περιοχή που φιλοξενούσε ρωσικές ναυτικές βάσεις πριν την προσάρτησή της:

«Σήμερα είναι η ημέρα της γενναιότητας και της ακεραιότητας όλων εκείνων που δεν έκαναν τα στραβά μάτια στην κατοχή της Κριμαίας μας από τη Ρωσία. Αυτές τις ημέρες, πριν από 11 χρόνια, η ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας ξεκίνησε με την παράνομη, προδοτική κατάληψη της Κριμαίας.

Αλλά η 26η Φεβρουαρίου απέδειξε ότι θα υπάρξει αντίσταση – αντίσταση από την Κριμαία, αντίσταση από όλη την Ουκρανία. Αυτή η μέρα έδειξε ότι υπήρχαν και θα υπήρχαν άνθρωποι που θα απέρριπταν τα ψέματα και θα αρνούνταν να παραδώσουν το σπίτι τους. Τα χρόνια που ακολούθησαν την κατοχή της Κριμαίας έφεραν πολλή θλίψη και κυνισμό. Πολλοί στον κόσμο ήταν απρόθυμοι να κατανοήσουν πλήρως τι πραγματικά συνέβαινε. Ωστόσο, καταφέραμε να επαναφέρουμε το ζήτημα της απελευθέρωσης της Κριμαίας στην παγκόσμια ατζέντα. Ιδρύσαμε την Πλατφόρμα για την Κριμαία. Δεν αφήνουμε τη Ρωσία να “νομιμοποιήσει” την κατοχή της. Απελευθερώνουμε τους κρατούμενους της Κριμαίας από την αιχμαλωσία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για το δικαίωμα σε μια φυσιολογική ζωή, για εγγυήσεις ασφάλειας και για διαρκή ειρήνη για όλη την Ουκρανία.

Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ασφάλεια της Ουκρανίας δεν είναι -και δεν θα είναι ποτέ- αντικείμενο συμβιβασμού. Η ημέρα αντίστασης στην Κριμαία μας είναι ημέρα σεβασμού της αλήθειας και της Ουκρανίας. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι στέκονται μαζί μας».

Today is a day of bravery and integrity of all those who did not turn a blind eye to Russia's occupation of our Crimea. On these days, 11 years ago, Russian aggression against Ukraine began with the illegal, treacherous seizure of Crimea.



But February 26 proved that there would… pic.twitter.com/qwKeYZm2ED