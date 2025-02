Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στα περίχωρα της Βηρυτού για να θρηνήσουν για τον δολοφονηθέντα αρχηγό της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Νασράλα, σχεδόν πέντε μήνες αφότου σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό που επέφερε σοβαρό πλήγμα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Η δολοφονία του Νασράλα, ο οποίος ηγείτο της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης στη διάρκεια δεκαετιών σύγκρουσης με το Ισραήλ, ήταν ένα από τα πρώτα σημαντικά πλήγματα στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ, που αποδυνάμωσε σοβαρά την Χεζμπολάχ.

Κρατώντας φωτογραφίες του Νασράλα και σημαίες της Χεζμπολάχ υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα για την κηδεία του Νασράλα αλλά και άλλων δολοφονηθέντων αρχηγών της οργάνωσης σε στάδιο στα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από την Χεζμπολάχ.

Πριν από την έναρξη της κηδείας το στάδιο Camille Chamoun των 55.000 θέσεων ήταν σχεδόν γεμάτο.

Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ιρακινή αντιπροσωπεία περιλαμβανομένων σιιτών πολιτικών και διοικητών πολιτοφυλακών καθώς και αντιπροσωπεία των Χούθι της Υεμένης.

Η κηδεία στοχεύει να εμφανίσει ισχυρή τη Χεζμπολάχ μετά το πλήγμα από τον πόλεμο με το Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή στα περισσότερα μέλη της ηγεσίας αλλά και σε χιλιάδες μαχητές της και προκάλεσε καταστροφές στο νότιο Λίβανο. Ο αντίκτυπος στην Χεζμπολάχ έγινε ακόμα μεγαλύτερος από την ανατροπή του συμμάχου της, του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην Συρία.

🚨🇱🇧 The moment the bodies of the two martyrs, Sayyed Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine, entered the Sports City. pic.twitter.com/5zoBDtM6lf