Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Γαλλία έστειλε τα πρώτα μαχητικά Mirage 2000 στην Ουκρανία.

«Ο αεροπορικός στόλος της Ουκρανίας συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα πρώτα μαχητικά Mirage 2000 αφίχθησαν από τη Γαλλία, προσθέτοντας δυνατότητες στην αντιαεροπορική μας άμυνα» δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ukraine’s air fleet continues to develop. The first Mirage 2000 jets from France have arrived, adding to our air defense capabilities.



I thank @EmmanuelMacron for his leadership and support—France’s president keeps his word, and we appreciate it. This is another step in…