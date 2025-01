«Προφανώς στο Ασάφενμπουργκ κάποια πράγματα απέτυχαν», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, αναφερόμενη στη χθεσινή επίθεση ενός Αφγανού εναντίον παιδιών βρεφονηπιακού σταθμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αγοριού 2 ετών και ενός 41χρονου άνδρα που προσπάθησε να εμποδίσει τον δράστη.

Η υπουργός ζήτησε από την βαυαρική κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί ο 28χρονος Εναμουλά ήταν ακόμη ελεύθερος, παρότι είχε και κατά το παρελθόν διαπράξει αδικήματα και έκανε λόγο για «περίεργη» συμπεριφορά εκ μέρους της κρατιδιακής κυβέρνησης του Μάρκους Ζέντερ.

