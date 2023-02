«Το gov.gr είναι μια μεταρρύθμιση που έχει αγκαλιαστεί από όλους τους πολίτες μέχρι σήμερα» τόνισε τη Δευτέρα (13/2) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφερόμενος στην αυριανή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής «Ένα κράτος ψηφιακό, η Ελλάδα σε κίνηση».

Ειδικότερα, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Real Fm, o Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Η ημερίδα ξεκινάει από το πρωί, θα είναι θεματική, όλα τα σημεία εκείνα που συναπαρτίζουν το gov.gr θα είναι σε διαφορετικά πάνελ για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το οποίο συνέβη και τι έρχεται και η εκδήλωση κορυφώνεται στις 6.00 το απόγευμα με την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη». Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο στόχος στα επόμενα χρόνια είναι να «μπορέσουμε να έχουμε φτάσει το 99,9% των υπηρεσιών του κράτους να παρέχονται ψηφιακά μέσα από αυτήν την πλατφόρμα».

Μιλώντας για το my Health ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο όλες οι μεγάλες δομές υγείας της χώρας θα δίνουν δεδομένα στο my Health και έτσι ο καθένας μας έχει την κυριότητα των δεδομένων του (αυτήν τη στιγμή μπορεί κανείς μέσα από το my Health να έχει τα αποτελέσματα από 59 νοσοκομεία για πάνω από 430 εξετάσεις που θα κάνει). Επεσήμανε μάλιστα ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα μεγάλα έργα που δημοπρατούνται αυτήν τη στιγμή «θα είμαστε σε θέση μέσα στην επόμενη τετραετία να περάσουμε όλα τα βασικά μας δεδομένα εκεί».

Όπως σημείωσε «αρχικά είχαμε βάλει σε αυτήν την εφαρμογή όλα τα στοιχεία της συνταγογράφησης, μπήκαν τα παραπεμπτικά, οι ιατρικές διαγνώσεις. Αυτό όμως δεν ήταν πλήρης ιατρικός φάκελος. Αυτό που έλειπε για να λέμε ότι έχουμε ένα πρόπλασμα του ψηφιακού ιατρικού φακέλου είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε δημόσια νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και βέβαια και οι βεβαιώσεις νοσηλείας».

Σχετικά με το δίπλωμα αυτοκινήτου και την αστυνομική ταυτότητα, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «έχουμε έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αμοιβαία αναγνώριση των εκάστοτε ψηφιακών διπλωμάτων και ταυτοτήτων που έχει ο καθένας». Τους επόμενους μήνες, όπως ανέφερε, το wallet θα μπορεί να αναγνωρίζεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και να αναγνωρίζουμε και εμείς τα αντίστοιχα wallet των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο υπουργός μάλιστα επεσήμανε ότι μέχρι τις εκλογές «θα δείτε και άλλα πράγματα και από εμάς και από τα άλλα υπουργεία, τρέχουν όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, δημοπρατούμε τα έργα αυτά διότι τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά και δεν μπορούν να παραβιαστούν, ενώ όπως είπε σχετικά με την οπτική ίνα εντός Μαρτίου θα έτοιμη «η κάθετη καλωδίωση στις πολυκατοικίες. Υπήρχε ένα ζήτημα που είχαμε διαπιστώσει δεν συμφωνούσαν πάντα οι ένοικοι για το πώς θα μοιράσουν το τελικό κόστος, 700 με 1.000 ευρώ, εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε αυτό κόστος εξ ολοκλήρου σε όσες πολυκατοικίες κάνουν αίτηση σε μια πλατφόρμα που θα έχουμε έτοιμη σύντομα».

Τέλος, ο κ. Πιερρρακάκης τόνισε ότι στόχος είναι μέχρι το 2027 όλες οι διαδικασίες -και με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης- να μπορούν να μπουν στο gov.gr, «θα μπορείς να κάνεις όλα από το σπίτι ή τη δουλειά σου, να μην ταλαιπωρείσαι με εξαίρεση τέσσερα – πέντε πράγματα».

«Το πεζοδρόμιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να είναι γειωμένο αυτό που κάνεις. Για παράδειγμα, μιλώντας με τον κόσμο αναπτύξαμε ένα έργο σε όλες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, θα γίνει πανελλαδικά, όπου διδάσκει σε όλα τα μέλη πώς θα κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση από το σπίτι σου, μια εξουσιοδότηση, αυτά είναι πράγματα που τα βλέπουμε μόνο όταν μιλάμε με τον κόσμο στο πεδίο. Για αυτό η πολιτική δεν μπορεί να είναι μια τεχνική άσκηση» υπογράμμισε.