Μάικ Πομπέο για Νίκο Δένδια: Είναι πάντα φανταστικό να τον βλέπω

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε tweet του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Είναι πάντα φανταστικό να βλέπω τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε για τη μακρόχρονη ισχύ των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας, τα Δυτικά Βαλκάνια και την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο κ. Πομπέο στον λογαριασμό του στο twitter.

Always fantastic to see Greek Foreign Minister @nikosdendias . Today in Thessaloniki, we discussed the enduring strength of the U.S.-Greece relationship, the Western Balkans, and de-escalation of tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lKVV3yJjxN

Είχε προηγηθεί το πρωί της Δευτέρας ένα ακόμη μήνυμα, στο οποίο ο κ. Πομπέο δήλωνε «ενθουσιασμένος που βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη χώρα μας «ζωτικό σύμμαχο για τις ΗΠΑ καθώς μοιραζόμαστε κοινό στρατηγικό όραμα». «Οι διμερείς μας σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και περιμένω να έχω μια παραγωγική επίσκεψη» συμπλήρωσε.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk

