Με τη συμμετοχή πολλών υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΗΕ, Μονίμων Αντιπροσώπων, αξιωματούχων κρατών-μελών και Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025, εκδήλωση στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, την οποία παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η υψηλού επιπέδου εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της θητείας της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για την περίοδο 2025-2026, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη των προτεραιοτήτων της Ελλάδας και του ρόλου της ως γεφυροποιού κατά την τρέχουσα θητεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ευρεία προσέλευση, που ξεπέρασε τα 350 άτομα, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας μας, ιδρυτικού μέλους των Ηνωμένων Εθνών, να λειτουργήσει ως ενεργός πόλος διαλόγου και συνεννόησης.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το έργο της σημαντικής Ελληνίδας γλύπτριας Φρόσως Ευθυμιάδη – Μενεγάκη, με τίτλο «Ικέτιδες» (1958), προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Το έργο, το οποίο ανήκει στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ευκαιρία της θητείας μας στο ΣΑΗΕ.

