Η Lady Gaga έκανε σοβαρή προσπάθεια για να κατακτήσει την ιταλική προφορά για τον ρόλο της στην ταινία «House of Gucci», αλλά παραδέχεται ότι εύχεται όλοι να σταματήσουν να εστιάζουν τόσο πολύ σε αυτό.

«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι μου έκανε εντύπωση που δούλεψα την προφορά μου τόσο καιρό και ότι ήμουν στον χαρακτήρα για τόσο καιρό» είπε στους «New York Times» μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας στο Λονδίνο.

H προφορά της Πατρίτσια Ρετζάνι έγινε τελικά «σαν μυϊκή μνήμη» σημείωσε.

Σε άλλη συνέντευξή της στο AP ανέφερε ότι πέρασε περίπου έξι μήνες εξασκώντας την προφορά και άλλους 3,5 μήνες για να ερμηνεύσει τον χαρακτήρα. «Δεν ξέρω αν θα με εγκαταλείψει ποτέ πλήρως» είπε σε δηλώσεις της κατά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας.

Όπως είπε στους «New York Times» δεν ήθελε να πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά «με τη μέθοδο υποκριτικής του εντυπωσιασμού» προσθέτοντας: «Θα ήταν πιο δύσκολο για μένα να μπαίνω και να βγαίνω από τον χαρακτήρα στο πλατό παρά να παραμείνω στον ρόλο».

Στην πραγματικότητα, εξήγησε, η καραντίνα λόγω της πανδημίας την οδήγησε να παραμείνει σε χαρακτήρα ακόμη περισσότερο από ό,τι θα είχε μείνει σε διαφορετικές συνθήκες «γιατί τι άλλο θα κάνω όταν επέστρεφα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου; Πώς θα μπορούσα να το απενεργοποιήσω;»

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέφερε επίσης πώς προσπάθησε να αποβάλει τη Ρετζάνι μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής. «Όταν μπήκα στο αεροπλάνο της επιστροφής από την Ιταλία, πέταξα τα τσιγάρα μου» αποκάλυψε. «Πέταξα το ποτό, προσγειώθηκα στο Λος Άντζελες και καθάρισα τη ζωή μου γιατί δεν μπορούσα να ζω πια έτσι».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «βίωσε κάποιο είδος πανικού προσκόλλησης». «Ένιωσα όπως ένιωθε η Πατρίτσια, μια ζωή χωρίς Gucci δεν ήταν μια ζωή που άξιζε να τη ζήσεις. Η καλύτερη στιγμή στη ζωή της ήταν, όταν ήταν Gucci, και μπορώ να σας πω, όταν τελείωσα με αυτήν την ταινία, ότι η καλύτερη στιγμή στη ζωή μου ήταν να είμαι Gucci. Έτσι συνδυάζονται η τέχνη και η ζωή» υπογράμμισε.

Η Patrizia Reggiani, την οποία υποδύεται η Lady Gaga σχεδίασε τη δολοφονία του συζύγου της Μαουρίτσιο Γκούτσι το 1995.

Η ταινία ακολουθεί τη φιλόδοξη Patrizia καθώς ερωτεύεται τον Maurizio Gucci (Adam Driver) και «παντρεύει» τον δρόμο της με την ιταλική εταιρεία πολυτελείας. Η οικογενειακή επιχείρηση έχει ελάχιστη γοητεία για τον βιβλιοθηρικό Μαουρίτσιο και την πραγματική δύναμη κατέχουν ο πατέρας του Ροδόλφο (Τζέρεμι Άιρονς) και ο θείος του Άλντο (Αλ Πατσίνο). Εάν ένα… αουτσάιντερ όπως η Patrizia θέλει να είναι αληθινή δύναμη στην Gucci, θα πρέπει να στρέψει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας το ένα ενάντια στο άλλο. Τελικά, αόμως, ακόμη και η Patrizia και ο Maurizio βρίσκονται σε αντίθεση και η οργή της μαζί του γίνεται σύντομα δολοφονική.

«Ήμουν σε μια πολύ περίπλοκη θέση στη ζωή μου όταν μου ήρθε αυτό το σενάριο», είπε η Gaga στους «New York Times» για τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο μετά το «A Star Is Born» (2018). Πάλευε με την κατάθλιψη καθώς ηχογράφησε το άλμπουμ της το 2020, «Chromatica», και η γυναίκα που γεννήθηκε ως Stefani Joanne Angelina Germanotta πάλευε ακόμη και με το αν ήθελε πραγματικά να είναι πια η Lady Gaga. Όταν το «House of Gucci» της πρότεινε να γίνει κάποια άλλη, άδραξε την ευκαιρία.

Τώρα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά, ακτινοβολεί καθώς συζητά για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο Ρίντλεϊ Σκοτ. «Δεν είχα ποτέ καλύτερη εμπειρία με σκηνοθέτη», είπε. «Λατρεύει τους καλλιτέχνες. Κάποιοι σκηνοθέτες, αντίθετα, όχι. Αγαπούν τον εαυτό τους».