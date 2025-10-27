Όλοι μπορεί να έχουν ξυπνήσει από ένα σεξουαλικό όνειρο μπερδεμένοι, αναστατωμένοι, με δυνατούς παλμούς, ιδιαίτερα εάν το πρόσωπο που πρωταγωνιστούσε ήταν τελείως απρόσμενο. Τα σεξουαλικά όνειρα είναι συχνά. Όμως τι σημαίνουν; Σε ελκύει όντως αυτό το άτομο που είδες στον ύπνο σου; Είναι μια κρυφή επιθυμία, μια έλλειψη ή απλώς ένα τυχαίο παιχνίδι του υποσυνείδητου;

Σε έρευνα του 2019 σε σχεδόν 3.000 ενήλικες, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το 18% των ονείρων τους είχαν ερωτικό περιεχόμενο. Σε πιο πρόσφατη μελέτη του 2025 με περισσότερους από 300 φοιτητές, πάνω από τους μισούς – κυρίως άνδρες – δήλωσαν ότι βλέπουν σεξουαλικά όνειρα.

Τα όνειρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν σεξουαλικές πράξεις, φιλιά, επαφή, αυνανισμό ή άλλα ερωτικά παιχνίδια και στοιχεία. Όμως δεν σημαίνουν απαραίτητα αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι.

Όπως εξηγεί στο Time ο Antonio Zadra, καθηγητής ψυχολογίας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ: «Δεν είναι απαραίτητα για το σεξ, και δεν πρέπει να τα ερμηνεύουμε κυριολεκτικά». Αυτά τα όνειρα μπορεί να λειτουργούν ως μεταφορές για την οικειότητα, την ανάγκη για αποδοχή, για εντάσεις στις σχέσεις ή για συναισθηματικά εμπόδια.

Σε γενικές γραμμές, τα όνειρα αντανακλούν τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας. Αυτό υποστηρίζει η θεωρία της συνέχειας, σύμφωνα με την οποία τα όνειρα αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητά μας.

Έχει διαπιστωθεί ότι όσο περισσότερο ασχολείται κάποιος με σεξουαλικές φαντασιώσεις στην καθημερινή του ζωή, τόσο πιθανότερο είναι να δει και ανάλογα όνειρα. Όχι όμως πάντα. Σεξουαλικά όνειρα μπορεί επίσης να αποκαλύπτουν κρυφές επιθυμίες (όχι απαραίτητα σεξουαλικές), συναισθήματα ή μια εσωτερική ανάγκη για προσωπική εξέλιξη.

Τα πιο συχνά μοτίβα στα σεξουαλικά όνειρα

Τα σενάρια επαναλαμβάνονται: σεξ με πρώην, φίλο, προϊστάμενο στη δουλειά, συνάδελφο, κάποιο διάσημο πρόσωπο, σεξ σε δημόσιο χώρο ή σε παράξενο μέρος· απιστία από ή προς τον σύντροφό σου. «Το λάθος είναι να τα παίρνεις τοις μετρητοίς», εξηγούν οι ειδικοί προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει μία σωστή ερμηνεία».

«Τα όνειρα είναι προσωπικά. Είναι μηνύματα από το ασυνείδητο που προσπαθούν να σε ολοκληρώσουν», λέει ο Gary Toub, κλινικός ψυχολόγος. «Μπορεί να δείχνουν πλευρές του εαυτού σου που λείπουν. Το σεξ μπορεί να είναι συμβολισμός για την ένωση αυτών των μερών».

Αν για παράδειγμα ονειρευτείς σεξ με φίλο ή αφεντικό, ίσως επιθυμείς να αποκτήσεις ένα χαρακτηριστικό τους – συμπόνια, εξουσία, αυτοπεποίθηση. Ή μπορεί να θέλεις απλώς συναισθηματική σύνδεση ή την αποδοχή τους. Αν είσαι ετεροφυλόφιλος και δεις όνειρο με άτομο του ίδιου φύλου, ίσως το άτομο αυτό συμβολίζει κάτι άλλο, όπως δημιουργικότητα ή πνευματικότητα – πλευρές που ίσως θες να αναπτύξεις.

Αν ονειρευτείς ότι αυνανίζεσαι, μπορεί να σημαίνει πως σου λείπει η απόλαυση στη ζωή και αναζητάς τρόπους να την αποκτήσεις. Αν ονειρευτείς ότι απατάς τον σύντροφό σου, ίσως αυτό υποδηλώνει ότι προσπαθείς να εξελιχθείς με κάποιον τρόπο. Ρώτα τον εαυτό σου: Από ποιες πλευρές μου είμαι αποκομμένος;

Αντίστοιχα, αν δεις ότι ο σύντροφός σου σε απατά, μπορεί να ξυπνήσεις πληγωμένος ή θυμωμένος. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως τον υποψιάζεσαι. Ίσως σου λείπει η προσοχή ή η οικειότητα από τη σχέση. Ή υπάρχει κάτι άλλο στη σχέση που χρειάζεται φροντίδα.

Η Jeanette Raymond, κλινική ψυχολόγος, σημειώνει: «Πολλοί καταφεύγουν σε λεξικά ονείρων για να τα ερμηνεύσουν. Αλλά αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί δεν υπάρχει παγκόσμια ερμηνεία για κάθε σύμβολο». Η σημασία του ονείρου βρίσκεται μέσα σου.

Πώς να ερμηνεύσεις τα σεξουαλικά όνειρα

Τα σεξουαλικά όνειρα είναι συνήθως έντονα και δύσκολα να τα ξεχάσεις. «Το ότι το θυμάσαι σημαίνει ότι έχει κάτι σημαντικό να σου πει», λέει η Jeanette Raymond. Ίσως σχετίζεται με κάτι που αποφεύγεις ή δεν έχεις ακόμη επεξεργαστεί στην καθημερινότητά σου.

Το πρώτο βήμα για να καταλάβεις τι σημαίνει είναι να αναρωτηθείς πώς ένιωσες μόλις ξύπνησες. Τα συναισθήματα είναι καθοριστικά. Αν ήταν καθησυχαστικό το όνειρο, ίσως προσπαθεί να απαλύνει ανασφάλειες που έχεις στη σχέση σου.

Ο Antonio Zadra προτείνει επίσης να σκεφτείς: Ποιος ήταν στο επίκεντρο του ονείρου; Πώς ένιωθες για το άτομο αυτό; Τι αντιπροσωπεύει για σένα; Τι γινόταν στο όνειρο και πώς σου φάνηκε; Και το πιο βασικό: Γιατί τώρα; Τι προσπαθεί να σου πει το όνειρο αυτή τη στιγμή της ζωής σου;

«Υπάρχουν τόσα που δεν ξέρουμε για τον εαυτό μας», υπογραμμίζει ο Gary Toub και προσθέτει: «Τα όνειρα μιλούν τη γλώσσα των συμβόλων και της μεταφοράς. Κάτι προσπαθούν να σου πουν».

Η Raymond προτείνει να σχεδιάσεις εικόνες από το όνειρο ή να το συζητήσεις με κάποιον. «Όταν μιλάς γι’ αυτό, μπορεί να καταλάβεις περισσότερα και να δεις τη σύνδεση με την πραγματικότητα».

Στην τελική, αν καταφέρεις να ερμηνεύσεις τα σεξουαλικά σου όνειρα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου ή να βελτιώσεις τη ζωή σου.

«Τα όνειρα είναι καταπληκτικά μηνύματα για να ζεις μια πιο αυθεντική ζωή. Κάθε όνειρο είναι ένα μοναδικό μήνυμα για τον καθένα. Το νόημα βρίσκεται στο ποιος είσαι και είναι δική σου δουλειά να το αποκωδικοποιήσεις», καταλήγει ο Gary Toub.