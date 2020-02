Έφηβος με αναπηρία πέθανε επειδή μπήκε σε καραντίνα λόγω κοροναϊού ο πατέρας του που τον φρόντιζε

Τραγικές συνέπειες έχουν τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού στην Κίνα, όπου ο θάνατος εφήβου με εγκεφαλική παράλυση πέθανε αβοήθητος, επειδή ο πατέρας του, ο μοναδικός άνθρωπος που τον φρόντιζε, τέθηκε σε καραντίνα.

Ο 17χρονος Γιαν Τσενγκ ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο εξαιτίας της εγκεφαλικής παράλυσης από την οποία έπασχε, ενώ η μητέρα του πέθανε πριν από μερικά χρόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα της Νεολαίας του Πεκίνου, που επικαλείται το ΑΜΠΕ.

Δεν μπορούσε να μιλήσει, να περπατήσει ή να τραφεί μόνος του. Οπότε δεν υπήρχε κανείς να τον ταΐσει αφού ο πατέρας του, επειδή είχε πυρετό, τέθηκε σε καραντίνα στις 22 Ιανουαρίου στην πόλη Χονγκάν της επαρχίας Χουμπέι, επίκεντρο της επιδημίας του νέου κοροναϊού.

Αφού ο Γιαν Σιαογουέν βρέθηκε θετικός στον ιό άρχισε να κάνει εκκλήσεις μέσω του Weibo προκειμένου κάποιος να φροντίσει τον γιο του.

Ωστόσο ο νεαρός πέθανε στις 29 Ιανουαρίου στην πόλη Χουαζιάχε όπου διέμενε, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Χονγκάν.

@chenqiushi404 #WuhanCoronovirus

The child in a wheelchair is called Yan Cheng. He lives in a single-parent family and he suffers from cerebral palsy. His father and younger brother were isolated at the hospital because they were infected by Wuhan coronavirus..... https://t.co/Yih6iRIbjz

— m tt (@suramakang) January 29, 2020