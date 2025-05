Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, θανατηφόροι μύκητες απειλούν να εξαπλωθούν σε περιοχές όπου μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις σκοτώνουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως και η έλλειψη δεδομένων σημαίνει ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, όπως αναφέρει το CNN.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ δείχνει ότι παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως ο Aspergillus, βρίσκουν νέες ευκαιρίες επιβίωσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κλίμα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα και προβλέπουν ότι, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αυτοί οι μύκητες θα επεκταθούν στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Κίνα και τη Ρωσία, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους.

Η δημόσια συζήτηση για τους μύκητες αναζωπυρώθηκε και από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του HBO, The Last of Us, όπου μια μεταλλαγμένη μυκητιασική λοίμωξη έχει αποδεκατίσει την ανθρωπότητα. Αν και πρόκειται για φαντασία, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η σειρά θα ευαισθητοποιήσει για τις πραγματικές μυκητιασικές απειλές που σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι μύκητες Aspergillus flavus και Aspergillus fumigatus υπάρχουν σχεδόν παντού στο έδαφος και απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες μικροσκοπικών σπορίων που διασπείρονται στον αέρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα εισπνέουν καθημερινά χωρίς συνέπειες, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα τα εξουδετερώνει.

Όμως για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα (όπως άσθμα, κυστική ίνωση, ΧΑΠ) ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (λόγω καρκίνου, μεταμόσχευσης, σοβαρής γρίπης ή COVID-19), τα σπόρια μπορεί να γίνουν θανατηφόρα.

Το ανησυχητικό είναι ότι αυτοί οι μύκητες γίνονται όλο και πιο ανθεκτικοί στα φάρμακα, ενώ η διάγνωσή τους παραμένει δύσκολη.

Με ακραία καιρικά φαινόμενα να ευνοούν τη διασπορά των σπορίων και τη θερμοκρασία να αυξάνει την ανθεκτικότητά τους, οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιμακούμενη απειλή που έρχεται από το έδαφος, τον αέρα και το… περιβάλλον.