Οδηγώντας το νέο του Mini Cooper έφυγε από τα κεντρικά γραφεία του Lidl Hellas στη Σίνδο, ο μεγάλος νικητής του ανοιξιάτικου διαγωνισμού Lidl Plus. Το αυτοκίνητο παραδόθηκε στον υπερτυχερό πελάτη στις 16 Ιουνίου 2023 παρουσία του Ιωάννη Καρανάτσιου, Chief Commercial Officer & Member of the Board της εταιρείας ο οποίος και παρέδωσε τα κλειδιά στον νικητή.

Ο διαγωνισμός έτρεξε από 01.03.2023 έως και 23.04.2023 και το ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countryman ήταν ένα μόνο από τα πολλά δώρα που κληρώθηκαν. Μεταξύ άλλων κληρώθηκαν:

50 κουπόνια Lidl Plus συνολικής έκπτωσης 1.000€ για κάθε νικητή

10 tablets Samsung Galaxy Tab S8+

10 smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra

10 smart TVs LG OLED 55’’ 4K

10 ηλεκτρικά ποδήλατα Nilox Doc X8 Plus

10 κλιματιστικά Inverter Toyotomi Kuro 18.000BTU

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν ιδιαίτερα εύκολη, αφού έλαβαν μέρος όλοι όσοι έκαναν απλά τα ψώνια τους σε κάποιο κατάστημα της Lidl Hellas. Ο διαγωνισμός έτρεξε από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου. Σ’ αυτό το διάστημα όσοι χρήστες του Lidl Plus ψώνισαν σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο έπαιρναν 1 συμμετοχή για κάθε 25€ αγορών και άνω.

Μάλιστα όσες περισσότερες συμμετοχές συγκέντρωνε κάθε πελάτης, τόσες περισσότερες πιθανότητες είχε να κερδίσει στην τελική κλήρωση.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους το Lidl Plus προσπαθεί να επιβραβεύει τους πελάτες που εμπιστεύονται την Lidl Ελλάς για τις αγορές τους.

Για του λόγου το αληθές, τον Ιούλιο τρέχει νέος, ξεχωριστός διαγωνισμός, που χαρίζει σε 20 τυχερούς της εφαρμογής πλούσια δώρα.

Αν θέλεις και εσύ να δεις το όνομα σου στη λίστα των τυχερών νικητών δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, να κάνεις γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σου και να πάρεις μέρος στον νέο, καλοκαιρινό διαγωνισμό για να απολαύσεις τα πιο plus δώρα!