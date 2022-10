Ως το μέρος όπου οι πολιτισμοί και οι ταυτότητες του κόσμου μπορούν να συναντηθούν, δεν υπάρχει τίποτα σαν ένα μπαρ ή ένα καφέ. Για τον καφέ, το κατ’ εξοχήν κοινωνικό ποτό, έχει από τη φύση του ενσταλάξει στα μέρη όπου πίνεται αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό της διευκόλυνσης των συναντήσεων. Τα μπαρ, δηλαδή τα καφέ, χάρη σε μια χαρούμενη σημασιολογική συγγένεια με την ίδια την πρώτη ύλη, αποτελούν για πάνω από δύο αιώνες φυσικά σημεία συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών σε όλο τον κόσμο.

Είναι περίφημα μέρη χωρίς αποκλεισμούς όπου οι συναντήσεις θολώνουν θετικά τις διαφορές. Με το Ημερολόγιο του 2023, που σχεδιάστηκε και παρήχθη ακόμη και φέτος υπό τη δημιουργική διεύθυνση του πρακτορείου Armando Testa, η Lavazza αγκαλιάζει ένα μήνυμα που μεταφέρεται από τα μπαρ και τα καφέ σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη, YES! we’re OPEN, μια πρόσκληση των γειτόνων για να έρθετε και να απολαύσετε μια εμπειρία ευχαρίστησης και φιλικότητας.

Μετά την πανδημία και σε μια χρονική στιγμή που η πολυπλοκότητα των γεγονότων δημιουργεί εμπόδια και διαχωρισμούς σε όλη την κοινωνία, η Lavazza καλεί όλους να είναι ανοιχτοί και να δουν τις διαφορές μεταξύ τους ως πολύτιμο μοχλό που εμπλουτίζει την κοινωνία. Το Ημερολόγιο του 2023 της φωτογράφου Alex Prager και το βιβλίο του Fabio Novembre μοιράζονται τον ίδιο τίτλο, YES! we’re OPEN, και οι δύο ενσωματώνουν την υποβόσκουσα ιδέα της, την ομορφιά μιας ανθρωπότητας που ανακαλύπτει ξανά τη ζωτικότητα και την περιέργειά της, εκφράζοντας την ατομικότητα και συνδέοντας τα άτομα μεταξύ τους.

Μέσα από την τέχνη – εκφράσεις ατομικού ταλέντου και δημιουργικότητας που γίνονται κοινή κληρονομιά – η Lavazza συνεχίζει την πορεία που χάραξε η ιστορία του Ημερολογίου της και τα μηνύματα, ταυτόχρονα παγκόσμια και επίκαιρα, που επιδίωξε να μεταδώσει. Η κατάρριψη των φραγμών είναι ένας στόχος που μπορεί να φτάσει ο καθένας, ειδικά όταν διεγείρεται από το όραμα ενός καλλιτέχνη όπως η Alex Prager. Κάθε μικρή ιστορία, όπως και κάθε φλιτζάνι καφέ που σερβίρεται κάθε μέρα, είναι μια πιθανή πηγή συναισθημάτων, ομορφιάς και κοινής χρήσης που βρίσκεται ακριβώς εκεί, σε εύκολη πρόσβαση, περιμένοντας κάποιον να την αρπάξει. Τα μπαρ μάς υπενθυμίζουν ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και να κατηγοριοποιηθεί και ότι μόνο μέσω του αμοιβαίου σεβασμού μπορούμε να μοιραστούμε τη χαρά μιας απρόσμενης συνάντησης, ένα χαμόγελο από έναν ξένο, την αίσθηση ότι είμαστε μέρος του παγκόσμιου θεάτρου των ανεξάντλητων θαυμάτων.

Στο Ημερολόγιο του 2023, το μπαρ είναι ένα μέρος τόσο πραγματικό όσο και μεταφορικό, μια ατμόσφαιρα όπου ο Alex Prager μελετά τη μοναδικότητα του ατόμου για να τονίσει την αξία του, αγκαλιάζοντας έτσι το θέμα της κοινής μας ανθρωπιάς και γιορτάζοντας τις διαφορές μας, έννοιες που ζωντανεύουν το όραμα της Lavazza και είναι στο επίκεντρο στον κόσμο μας σήμερα.

Η σειρά εικόνων της Prager – ευρείες όψεις που εναλλάσσονται με αποκαλυπτικά κοντινά πλάνα – χαρακτηρίζονται από την προσεγμένη κατασκευή και το διακριτικά προκλητικό χιούμορ τους, ενώ η γεύση της για παραθέσεις, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φωτογραφίας της, συνδυάζει νύξεις στο κλασικό Χόλιγουντ, στοιχεία πειραματικού κινηματογράφου, μυθοπλασία και υπερρεαλισμός, ποπ εικονογραφία και σκηνική φωτογραφία. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση κορεσμένων χρωμάτων, απρόβλεπτων και ζωντανών όπως η ζωή των ανθρώπων που επιλέγει. Είναι ένα Ημερολόγιο στο οποίο οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, χωρίς να χρειάζονται λεζάντες, και φτάνουν στον θεατή με τη ζεστασιά και την αναζωογονητική ικανότητα του καλύτερου καφέ.

«Με αυτό το νέο έργο τέχνης», λέει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Lavazza, Francesca Lavazza για το νέο Ημερολόγιο, «Η Lavazza σκοπεύει να μεταφέρει σημαντικά μηνύματα για τη διαφορετικότητα και την ένταξη, και το κάνει ξεκινώντας από τη δική της προέλευση και βάση, τον καφέ, που ήταν πάντα σύνθημα για την κοινωνικότητα, όπως τα αμέτρητα μέρη που την εξυπηρετούν. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το Ημερολόγιο έχει γίνει ένα είδος μανιφέστου για εμάς, στο οποίο χρησιμοποιούμε την τέχνη ως μέσο εστίασης σε πράγματα που νιώθουμε βαθιά και συμβαδίζουν με το όραμα και τις δεσμεύσεις της εταιρείας».

Η έκδοση του 2023 είναι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της βιωσιμότητας που γράφτηκε από το έργο του Ημερολογίου τα τελευταία δέκα χρόνια. Αναλαμβάνει την ιστορία των δύο τελευταίων εκδόσεων, δηλαδή του The New Humanity (2021), από 13 παγκοσμίου φήμης φωτογράφους, και του I Can Change The World (2022), του Emmanuel Lubezki, ενός από τους κορυφαίους κινηματογραφιστές του κόσμου.

Το «YES! we’re OPEN» είναι ένα καλλιτεχνικό έργο που στοχεύει επίσης να αποτελέσει όργανο αλλαγής. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και εστιάζει ιδιαίτερα στους νέους. Χάρη στο όραμα των καλλιτεχνών και των πρεσβευτών του, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, όπως μια από τις φιγούρες που εμφανίζονται σε αυτήν την έκδοση, η Levante, μία Ιταλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Ευαίσθητη στις διαφορές που μας χωρίζουν και ικανή να διοχετεύσει τη δέσμευση και την ορμή στην ποίησή της, ταιριάζει απόλυτα με τις εικόνες και την ιδέα του Ημερολογίου του 2023.

«Το μπαρ είναι για άλλη μια φορά το κέντρο βάρους των ιστοριών μας. Το μπαρ ως ιδανικό μέρος στο οποίο γίνονται αποδεκτές όλες οι διαφορές χωρίς ταμπέλες ή ιεραρχίες. Μικρο-ιστορίες γεμάτες ανθρωπιά, αφηγημένες με το αλάνθαστο ύφος της Alex Prager , καθώς και τον πλούτο της σκηνικής της σύνθεσης, τη μη επικριτική της στάση και την ικανότητά της να διαβάζει την αρμονία ανάμεσα στις γραμμές της αλήθειας και της φαντασίας. Θα ήταν υπέροχο αν η αρμονία που βρίσκουμε στις φωτογραφίες του Alex υπήρχε παντού στον κόσμο», σχολίασε ο Michele Mariani, εκτελεστικός διευθυντής δημιουργικού στο Armando Testa Group.

Η εκδήλωση στην Triennale di Milano ήταν επίσης μια ευκαιρία για τη δημόσια παρουσίαση του βιβλίου «YES! we’re OPEN» του Fabio Novembre. Σε συνέχεια της απόφασης της Lavazza να γιορτάσει τα τελευταία δέκα χρόνια της εστίασης του Ημερολογίου της στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, το «YES! we’re OPEN» είναι ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο, σε μορφή βιβλίου, που εστιάζει στις αξίες που πάντα καθοδηγούσαν την εταιρεία και σε όλη τη δουλειά που έγινε σε δέκα χρόνια έντονης δημιουργικής δραστηριότητας και στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αλλαγή.

Παράγεται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Novembre Studio, αυτή η υβριδική έκδοση διαθέτει επίσης σχέδιο εξωφύλλου του καλλιτέχνη Emilio Isgrò, που ανατέθηκε από τη Lavazza για να δώσει μια ποιητική απόδοση της έννοιας του ταξιδιού και μια εισαγωγή από τον Muhammad Yunus, τον παγκοσμίου φήμης οικονομολόγο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2006 για το έργο του στη μικροπίστωση. Ταυτόχρονα, ένα βιβλίο με φωτογραφίες, ένα οδοιπορικό και μια τεκμηρίωση «πίσω από τις σκηνές», επισκέπτεται τις τοποθεσίες φωτογράφισης του Ημερολογίου σε μια σειρά από συνεντεύξεις στις οποίες ο Mario Calabresi ακούει τους κύριους πρωταγωνιστές που έχουν εργαστεί στο Ημερολόγιο Lavazza την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων συνεργατών Carlo Petrini, Steve McCurry, Massimo Bottura, Sonia και Jeffrey Sachs, που μοιράζονται το ίδιο όραμα.

«Η παραγωγή αυτού του τόμου ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να ξαναζήσουμε το ταξίδι της εταιρείας τα τελευταία δέκα χρόνια με τα λόγια των ανθρώπων που μας ενέπνευσαν στην πορεία και να καταγράψουμε την εξέλιξη των θεμάτων και των έργων βιωσιμότητας και την ενάρετη συνάντησή μας με τη γλώσσα της τέχνης , που ήταν πάντα ένα όργανο διαλόγου και ενίσχυσης μηνυμάτων», σχολίασε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Lavazza, Francesca Lavazza.

Ξεκινώντας από το Τορίνο, όπου έχει τις ρίζες της η εταιρεία, αυτή η συναρπαστική οπτική και λεκτική περιπέτεια έκανε τον γύρο του κόσμου, σταματώντας στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική πριν φτάσει στο Λος Άντζελες, όπου δημιουργήθηκε το Ημερολόγιο του 2023. Ένα μοναδικό κάλεσμα για δράση για μια ανθρωπότητα με πλούσια όψη, καλά ενημερωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και επικεντρωμένη στο αύριο.