Η METRO Running Team με 1.748 συμμετοχές στο GREECE Race for the Cure! Εργαζόμενοι των My market και των METRO Cash & Carry από όλη την Ελλάδα διένυσαν «Χιλιόμετρα Προσφοράς» υποστηρίζοντας το Άλμα Ζωής