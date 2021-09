Τη στήριξή του στους πληγέντες του σεισμού των 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη, που προκάλεσε τον θάνατο ενός 62χρονου άντρα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος τόνισε ότι «όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σας».

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η ανάρτηση στο Instagram

Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του θύματος του φονικού σεισμού στην Κρήτη. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες και όσους επλήγησαν. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σας. / Our deepest condolences to the family of the victim following the lethal earthquake in Crete. Our thoughts go out to the casualties and everyone who has suffered loss. The Olympiacos’ family is by your side.

Ο 62χρονος την ώρα σεισμού εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στον Ιερό ναό και σκοτώθηκε όταν έπεσε ο τρούλος πάνω του. Λίγα μέτρα παραδίπλα ήταν και ο γιος του ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα.

Οι οκτώ τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο μετά τον σεισμό σύμφωνα με τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη. Από τους οκτώ, ένας είναι πολυτραυματίας, δύο με κατάγματα και οι υπόλοιποι με εκδορές.