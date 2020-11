Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου

1177: Ο Βαλδουίνος Δ' της Ιερουσαλήμ και ο Ραϋνάλδος του Σατιγιόν νικούν τον Σαλαντίν στη μάχη του Μονζιζάρ.

1343: Τσουνάμι που προκλήθηκε από σεισμό στη Τυρρηνική θάλασσα, καταστρέφει μεταξύ άλλων τη Νάπολη και το Αμάλφι.

1491: Οι χριστιανικές δυνάμεις αρχίζουν την πολιορκία της Γρανάδας, την οποία κατέχουν οι Άραβες και είναι το τελευταίο προπύργιό τους στην Ιβηρική Χερσόνησο.

1826: Η φρεγάτα «Ελλάς», ναυαρχίδα του Ελληνικού Στόλου, φθάνει στο Ναύπλιο από τις ΗΠΑ.

1892: Ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν εισηγείται την ανασύσταση των Ολυμπιακών Αγώνων.

1897: Η Ισπανία παραχωρεί αυτονομία στο Πουέρτο Ρίκο.

1916: Η «Τριανδρία» και η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κηρύσσουν με ειδικό διάγγελμα έκπτωτο το βασιλιά Κωνσταντίνο. Παράλληλα, οι δυνάμεις της Αντάντ επιβάλλουν γενικό αποκλεισμό της Ελλάδος για τις «αθλιότητες του καθεστώτος των Αθηνών». Η χώρα εξαναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα.

1935: Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος.

1942: Ανατινάζεται η γέφυρα του Γοργοποτάμου από Άγγλους κομάντος και Έλληνες αντάρτες (Έντι Μάγιερς, Ναπολέων Ζέρβας, Άρης Βελουχιώτης). Αποτέλεσμα είναι η διακοπή του ανεφοδιασμού των γερμανικών δυνάμεων Βόρειας Αφρικής για έξι κρίσιμες εβδομάδες.

1947: Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία αποβάλλει από τις τάξεις της δέκα σεναριογράφους και σκηνοθέτες, ως συμπαθούντες τον κομμουνισμό.

1952: Συλλαμβάνεται ο Νίκος Πλουμπίδης, στέλεχος του παράνομου ΚΚΕ.

1952: Ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Λονδίνο το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρίστι, «Ποντικοπαγίδα», με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Ατένμπορο και Σίλα Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση, αφού παίζεται μέχρι σήμερα.

1963: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, κηδεύεται στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλιγκτον, τρεις μέρες μετά τη δολοφονία του στο Ντάλας. Θρηνεί ολόκληρο το αμερικανικό έθνος.

1965: Το πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου κλείνει για το κοινό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους οι Beatles.

1968: Ο Αλέκος Παναγούλης, μετάγεται στις στρατιωτικές φυλακές του Μπογιατίου από τις φυλακές της Αίγινας, όπου εκρατείτο. Εκεί του επιβάλλεται η «ποινή του εντοιχισμού». Η εις βάρος του θανατική ποινή δεν εκτελείται, λόγω διεθνούς κατακραυγής.

1969: Ο Τζον Λένον των Beatles επιστρέφει το μετάλλιο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που του είχε απονεμηθεί τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της χώρας του στον πόλεμο του Βιετνάμ.

1973: Ανατρέπεται η κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος τίθεται υπό περιορισμό στο σπίτι του στο Λαγονήσι. Νέος ισχυρός άνδρας του απριλιανού καθεστώτος, ο ταξίαρχος Δημήτρης Ιωαννίδης. Νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος.

1975: Η Ολλανδική Γουιάνα γίνεται ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Σουρινάμ.

1984: Τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ και του ροκ ενώνουν τις φωνές τους στην ηχογράφηση του τραγουδιού «Do They Know It's Christmas». Είναι μέρος της καμπάνιας «Band-Aid», της οποίας ηγείται ο Μπομπ Γκέλντοφ, με σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αιθιοπίας.

1987: Κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανατρέπει την πολιτική του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και την επομένη (26 Νοεμβρίου) ο Κώστας Σημίτης παραιτείται.

1992: Οι Σέρβοι της Βοσνίας υπογράφουν συμφωνία ειρήνης με τον κροατικό στρατό.

1992: Η Βουλή της Τσεχοσλοβακίας ψηφίζει για τον διαχωρισμό της χώρας σε Τσεχία και Σλοβακία από την 1η Ιανουαρίου 1993 («Βελούδινο Διαζύγιο»).

1996: Ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, εγκαινιάζει τη νέα γέφυρα του Ισθμού και τη νέα παρακαμπτήριο οδό της Κορίνθου.

1999: Ο Βίκτωρ Μήτρου κερδίζει δύο αργυρά μετάλλια στην κατηγορία των 77 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

2001: Μία εταιρεία βιοτεχνολογίας από τη Μασαχουσέτη ανακοινώνει ότι έχει δημιουργήσει το πρώτο ανθρώπινο έμβρυο από κλωνοποίηση.

2002: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίζει την ίδρυση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ως απόρροια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

2008: Τρεις ιστορικές συμφωνίες υπογράφονται κατά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Κίνας, Χου Ζιντάο, στην Αθήνα. Με βάση τη μία από τις συμφωνίες, η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί το λιμάνι του Πειραιά στον κινέζικο κολοσσό Cosco. Στη συμφωνία αντιτίθενται οι λιμενεργάτες του Πειραιά, οι οποίοι κατέρχονται σε 24ωρη απεργία και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Γεννήσεις

1253 - Αικατερίνη, πριγκίπισσα της Αγγλίας

1454 - Αικατερίνη Κορνάρο, βασίλισσα της Κύπρου

1562 - Λόπε δε Βέγα, Ισπανός συγγραφέας

1820 - Φρειδερίκος Γουλιέλμος Β', πρίγκιπας της Έσσης

1844 - Καρλ Μπεντς, Γερμανός μηχανικός και επιχειρηματίας

1863 - Ίον Καντακουζηνός ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος ιατρός

1881 - Πάπας Ιωάννης ΚΓ'

1889 - Μιχάλης Τόμπρος, Έλληνας γλύπτης

1900 - Ρούντολφ Ες, Γερμανός αξιωματικός των SS

1915 - Αουγκούστο Πινοσέτ, Χιλιανός στρατηγός και πολιτικός

1922 - Αριστοτέλης Νικολαΐδης, Έλληνας συγγραφέας

1922 - Κώστας Νικολόπουλος, Έλληνας εκδότης

1923 - Μάουνο Κόιβιστο, Φινλανδός πολιτικός

1939 - Ελένη Καραΐνδρου, Ελληνίδα συνθέτρια

1941 - Χρήστος Παπανικολάου, Έλληνας αθλητής

1942 - Μίμης Παπαϊωάννου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1951 - Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε, Ισπανός συγγραφέας και δημοσιογράφος

1951 - Τζόνι Ρεπ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής

1954 - Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β'

1960 - Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι τζ., Αμερικανός δημοσιογράφος, εκδότης και δικηγόρος

1971 - Κριστίνα Άπλγκεϊτ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1981 - Τσάμπι Αλόνσο, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1984 - Αντόνιο Πουέρτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1986 - Κέιτι Κάσιντι, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι

311 - Πέτρος Α', Πατριάρχης Αλεξανδρείας

1034 - Μάλκολμ Β', βασιλιάς της Σκωτίας

1120 - Γουλιέλμος Άντελιν, δούκας της Νορμανδίας

1185 - Πάπας Λούκιος Γ'

1239 - Αλβέρτος Δ', κόμης του Χάμπσμπουργκ

1314 - Τζον Μπάλιολ, βασιλιάς της Σκωτίας

1418 - Ερρίκος Μποφόρ, 2ος κόμης του Σόμερσετ

1560 - Αντρέα Ντόρια, Ιταλός ναύαρχος

1761 - Αλέξανδρος Τυρναβίτης, Έλληνας δάσκαλος

1763 - Αβάς Πρεβό, Γάλλος συγγραφέας

1841 - Φράνσις Λέγκατ Τσάντρι, Άγγλος γλύπτης

1885 - Αλφόνσος ΙΒ', βασιλιάς της Ισπανίας

1896 - Σπυρίδων Ξύνδας, Έλληνας συνθέτης

1950 - Γιοχάνες Βίλχελμ Γένσεν, Δανός συγγραφέας

1957 - Γεώργιος, πρίγκιπας της Ελλάδας

1959 - Ζεράρ Φιλίπ, Γάλλος ηθοποιός

1963 - Βασίλειος Ιωαννίδης, Έλληνας θεολόγος

1967 - Οσίπ Ζάντκιν, Ρώσος καλλιτέχνης

1968 - Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός συγγραφέας

1970 - Γιούκιο Μισίμα, Ιάπωνας συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης

1974 - Ου Θαντ, Βιρμανός διπλωμάτης

1974 - Νικ Ντρέικ, Βρετανός τραγουδοποιός

1998 - Νέλσον Γκούντμαν, Αμερικανός φιλόσοφος

1998 - Φιατάου Πενιτάλα Τίο, πολιτικός από το Τουβαλού

2005 - Ρίτσαρντ Μπερνς, Άγγλος οδηγός αγώνων

2005 - Τζορτζ Μπεστ, Ιρλανδός ποδοσφαιριστής

2008 - Αντώνης Βρατσάνος, Έλληνας στρατιωτικός

2016 - Φιντέλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός

2016 - Ντέιβιντ Χάμιλτον, Άγγλος φωτογράφος

2017 - Σοτίρ Φεράρα, Ιταλός επίσκοπος