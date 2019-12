Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

535: Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Σικελίας, εκδιώκοντας τη φρουρά των Οστρογότθων στις Συρακούσες.

1781: Ιδρύεται η πρώτη αμερικάνικη τράπεζα, η «Bank of North America».

1822: Λήγει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιουταχή, με σημαντικές απώλειες του εχθρού σε έμψυχο και άψυχο υλικό.

1836: Ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα εκπαιδευτήριο αρχιτεκτόνων, με την ονομασία «Σχολή των Τεχνών».

1841: Η Αλαμπάμα γίνεται η πρώτη αμερικανική πολιτεία που αναγνωρίζει το επάγγελμα του οδοντιάτρου.

1857: Η βασίλισσα Βικτωρία επιλέγει την Οτάβα για πρωτεύουσα του Καναδά.

1879: Ο Τόμας Έντισον παρουσιάζει σε δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ, τον πρώτο λαμπτήρα πυρακτώσεως.

1911: Οι βενιζελικοί Χανίων και Σφακίων προσχωρούν στο επαναστατικό κίνημα για την απελευθέρωση της Κρήτης.

1923: Ο ήχος του Μπιγκ Μπεν εκπέμπεται για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο του BBC.

1929: Σκοτώνονται στο Πέισλι της Σκοτίας, 69 παιδιά, μεταξύ των οποίων και βρέφη, όταν ξεσπά πανικός σ' έναν κινηματογράφο, όπου παρακολουθούσαν παιδική παράσταση.

1944: Ο 22χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου, Ιάννης Ξενάκης, τραυματίζεται από θραύσμα όλμου στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης ανήκε στο λόχο «Λόρδος Βύρων» της ΕΠΟΝ.

1946: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, κηρύσσει και επισήμως το τέλος όλων των εχθροπραξιών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

1952: Με την υπ' αριθμόν 14374 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίζεται ο Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών (ΣΑΣ) ως επίσημο σωματείο. Το 1971 θα μετονομαστεί σε ΣΑΤ και στις 17 Απριλίου 1981 σε ΠΣΑΤ.

1957: Ανακαλύπτεται στην Πύλο ο κυψελοειδής τάφος του Νηλέα, πατέρα του βασιλιά της Πύλου Νέστορα. Ακόμη, ανακαλύπτεται πτέρυγα του ανακτόρου του Νέστορα, ηλικίας 3.000 ετών.

1958: Στην Κούβα οι ενωμένες δυνάμεις του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγος επιτίθενται στη Σάντα Κλάρα. Μέχρι το απόγευμα, η πόλη περιέρχεται στην κατοχή των ανταρτών. Αυτή η νίκη για τα στρατεύματα του Κάστρο θεωρείται η πιο αποφασιστική στιγμή της Κουβανικής Επανάστασης, καθώς μετά από αυτό το γεγονός, ο Μπατίστα θα εγκαταλείψει την Κούβα σε λιγότερο από 12 ώρες.

1961: Επίσημη λήξη του Σχεδίου Μάρσαλ.

1968: Το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροπλάνο, ένα «Τουπόλεφ 144», κάνει την παρθενική του πτήση.

1987: Αφαιρείται ένα δευτερόλεπτο από το έτος 1987 για να εξομαλυνθεί μία από τις εγγενείς ανωμαλίες του Γρηγοριανού Ημερολογίου.

1989: Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, ιδιοκτησίας Μίνωα Κυριακού, αρχίζει τις εκπομπές του. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV είναι το δεύτερο ιδιωτικό κανάλι που εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα.

1991: Η Κόκκινη Σημαία, που κυμάτιζε για πάνω από εβδομήντα χρόνια στο Κρεμλίνο, κατεβαίνει και αντικαθίσταται από την τρίχρωμη σημαία της Ρωσίας. Η ΕΣΣΔ παύει και τυπικά να υπάρχει.

1992: Η Τσεχοσλοβακία περνά τις τελευταίες ώρες της ως ενιαίο κράτος. Από την 1 Ιανουαρίου 1993 η Ευρώπη θα αποκτήσει δυο νέα κράτη: την Τσεχία και τη Σλοβακία.

1994: Υπογράφεται τετράμηνη συμφωνία εκεχειρίας στη Βοσνία, ενώ συμπληρώνονται χίλιες μέρες πολιορκίας του Σαράγεβο.

1997: Η Microsoft εξαγοράζει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hotmail.

1999: Ο Μπόρις Γιέλτσιν, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Ρωσίας, παραιτείται και ονομάζει υπηρεσιακό πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

2004: Δολοφονείται έξω από την οικία του Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου στην Κηφισιά, ο ειδικός φρουρός Χαράλαμπος Αμανατίδης. Ο θάνατός του αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια.

2005: Σιγεί η ελληνική υπηρεσία του BBC.

2008: Την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ζητούν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνητικό το Ισραήλ. Περισσότεροι από 370 οι νεκροί Παλαιστίνιοι, στους 1700 οι τραυματίες.

2009: Τους 21 φτάνει ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που «ξέβρασε» το Θρακικό Πέλαγος. Οι άτυχοι επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο ανετράπη λόγω των ισχυρών βοριάδων. Τα πτώματα βρέθηκαν στις παραλίες Δελφίνι Αλεξανδρούπολης και Μαγγάνα Αβδήρων Ροδόπης.

2010: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης γίνεται και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, όπου γίνεται η παράδοση-παραλαβή από τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Γεννήσεις

1378 - Πάπας Κάλλιστος Γ'

1514 - Ανδρέας Βεσάλιος, Φλαμανδός ανατόμος

1738 - Ζαν Ερμάν, Γάλλος ιατρός και φυσιοδίφης

1838 - Ζυλ Νταλού, Γάλλος γλύπτης

1858 - Ξενοφών Μόσχου, Έλληνας θεολόγος

1869 - Ανρί Ματίς, Γάλλος ζωγράφος

1908 - Σίμον Βίζενταλ, Αυστριακός κυνηγός Ναζί

1912 - Γιώργος Ρουσόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1923 - Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης

1929 - Κώστας Καραπατής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1931 - Κώστας Βουτσάς, Έλληνας ηθοποιός

1933 - Χρύσα, Ελληνίδα γλύπτρια

1935 - Σαλμάν, βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας

1937 - Άντονι Χόπκινς, Ουαλός ηθοποιός

1939 - Γουίλι Γουάιτ, Αμερικανίδα αθλήτρια

1941 - Άλεξ Φέργκιουσον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής και προπονητής

1943 - Γιαγοβί Αγκμπογιμπό, Τογκολέζος πολιτικός

1943 - Μπεν Κίνγκσλεϊ, Άγγλος ηθοποιός

1948 - Ντόνα Σάμερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1949 - Θέμης Ανδρεάδης, Έλληνας τραγουδιστής

1949 - Ντέλουα Κασιρέ Κουμακόγιε, πρωθυπουργός του Τσαντ

1954 - Άλεξ Σάλμοντ, Σκωτσέζος πολιτικός

1956 - Παραμάνγκα Ερνέστ Γιονλί, πρωθυπουργός της Μπουρκίνα Φάσο

1959 - Λιβέρης Ανδρίτσος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1959 - Μπάρον Γουάκα, πρόεδρος του Ναουρού

1963 - Πέτρος Φιλιππίδης, Έλληνας ηθοποιός

1965 - Γκονγκ Λι, Κινέζα ηθοποιός

1965 - Νίκολας Σπαρκς, Αμερικανός συγγραφέας

1970 - Γκάρι Χέιλοκ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1972 - Τζο Μακ Ίντυρ, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός (New kids on the block)

1977 - Psy, Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής

1979 - Ελέιν Κάσιντυ, Ιρλανδή ηθοποιός

1982 - Κρεγκ Γκόρντον, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

192 - Κόμμοδος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

335 - Πάπας Σίλβεστρος Α'

1194 - Λεοπόλδος Ε', δούκας της Αυστρίας

1299 - Μαργαρίτα, κόμισσα του Ανζού

1302 - Φρειδερίκος Γ', δούκας της Λωρραίνης

1426 - Τόμας Μπωφόρ, δούκας του Έξετερ

1575 - Πιερίνο Μπέλι, Ιταλός στρατιωτικός και νομικός

1583 - Τόμας Εράστους, Ελβετός ιατρός και θεολόγος

1616 - Γιάκομπ Λε Μερ, Ολλανδός ναυτικός

1679 - Τζιοβάνι Μπορέλι, Ιταλός φυσιολόγος και φυσικός

1691 - Ρόμπερτ Μπόιλ, Ιρλανδός χημικός και φυσικός

1719 - Τζον Φλάμστηντ, Άγγλος αστρονόμος

1761 - Ζαν Μορό ντε Σεσέλ, Γάλλος πολιτικός

1877 - Γκουστάβ Κουρμπέ, Γάλλος ζωγράφος

1882 - Λεόν Γκαμπετά, Γάλλος πολιτικός

1936 - Μιγκέλ ντε Ουναμούνο, Ισπανός συγγραφέας και φιλόσοφος

1988 - Νικόλας Κάλας, Έλληνας ποιητής

1993 - Ζβιάντ Γκαμσαχούρντια, Γεωργιανός πολιτικός

1993 - Αλεξάντερ Γκιράρντ, Αμερικανός αρχιτέκτονας

1994 - Λι Μπόουερι, Αυστραλός τραγουδιστής και ηθοποιός

2006 - Λίζε Πρόκοπ, Αυστριακή αθλήτρια και πολιτικός

2007 - Ετόρε Σότσας, Αυστριακός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής