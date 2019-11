Η Greek Luxury Products και το Attica δημιούργησαν το πρώτο gourmet corner

Το attica, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ελλάδα, προσθέτει στο brand list του και προϊόντα υψηλής γαστρονομίας και συνεργάζεται με την Greek Luxury Products και μαζί δημιουργούν το πρώτο gourmet corner στον 5ο όροφο του πολυκαταστήματος στο City Link. Ένας υπέροχος χώρος σχεδιασμένος από τον γνωστό αρχιτέκτονα Τάσο Ζέππο και την Zege Architects δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει τα ωραιότερα gourmet προϊόντα από Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα από την συλλογή της GLP όπως το σπάνιο μέλι Βανίλια Μαινάλου που είναι το ίδιο με το Μανούκα Μέλι της Ν. Ζηλανδίας, οι καρδιές άγριας αγκινάρας σε λάδι, προϊόν παγκοσμίως μοναδικό, ολόκληρες φράουλες από την Παύλιανη confit και πολλά άλλα, ξεχωριστών ελλήνων παραγωγών με μεγάλη ποικιλία και αποκλειστικά τα μοναδικά προϊόντα δημιουργίες και επιλογές της διεθνους Σεφ Ντινας Νικολάου, καθώς και αποκλειστικά επίσης τα βιολογικά κρασιά του αμπελώνα του Navarino Vineyards αποτελούν αμετρητες επιλογες απόλαυσης.

Χαβιαρι απο την σειρα της GLP με 8 διαφορετικές ποικιλίες με ασύγκριτη ποιότητα και προσιτή τιμή από τις καλύτερες φάρμες διεθνώς, παλαιωμένο χαβιάρι αλλά και οικολογικό από την πρώτη Ρωσική φάρμα καθώς και φρέσκες Ελληνικές αλλά και Ιταλικές Λευκές και Μαύρες Τρούφες και προϊόντα τους, για πρώτη φορα διαθέσιμα σε κατάστημα στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλη ποικιλία. Accessories όπως χαβιαριέρες γνωστών οίκων, κουτάλια από φίλντισι και κόφτες τρούφας υπάρχουν διαθέσιμα για να συμπληρώσετε τις αγορές σας.

Από το κατάστημα δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι καλύτερες διεθνείς αποκλειστικότητες στον χώρο των gourmet τροφίμων.

Petrossian Paris ο καλύτερος οίκος χαβιαριού στον κόσμο των Αρμενίων αδελφών Πετροσσιαν που το όνομά τους είναι συνυφασμένο με την λέξη χαβιάρι μαζί με όλη τη σειρα προϊόντων, όπως καπνιστούς σολομους διαφόρων ειδών, αποξηραμένο χαβιάρι ή αποσταγμένο χαβιάρι, ολόκληρο Foie Gras Entier σε βάζα, το ωραιότερο καβούρι αλάσκας στον κόσμο, λάδι τρούφας, τα μοναδικά λευκά ροδάκινα σε βανίλια και πάρα πολλά άλλα.

Confiture Parisienne, οι masters των μαρμελάδων και των spreads δημιουργούν στο Παρίσι με τους πιο γνωστούς Σεφ στον κόσμο με πολύ φαντασία συνδυασμούς γεύσεων που κάνουν εντύπωση με highlight τις γεμίσεις των περίφημων γλυκών σε σχήμα φρούτων του πιο διάσημου ζαχαροπλάστη στον κόσμο Cedric Grolet... Maison Boissier, μέ πάνω από 100 χρόνια ιστορία ο γαλλικός οίκος που φτιάχνει τα ωραιοτερα Marron Glacier στον κόσμο και τα περίφημα πέταλα σοκολάτας με λουλούδια και φρούτα καθως και τα διασημα after dinner καραμελάκια του Harry΄s Bar σε υπέροχες καλαισθητες συσκευασίες είναι σίγουρα κάτι που μένει.

Extrem Jamon, μία από τις καλύτερες εταιρείες jamon pata negra στον κόσμο από την Εξτραμαδούρα της Ισπανίας, μετά το Selfridges και στην Ελλάδα με μία σειρά μοναδικών προϊόντων σε τρομερες συσκευασίες δώρου που θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Επίσης από την ίδια περιοχή η μοναδική φάρμα ηθικής εκτροφής χηνών στον κόσμο με ηθικό Foie Gras, Rilletes Jamon χήνας.

Οι διάσημες σοκολάτες La Molina από την Ιταλία, Rococo αλλά και οι Choc on Choc από Λονδίνο. Ολα τα υπέροχα προϊόντα συνδυάζονται σε υπέροχα καλάθια δώρου και μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογα με τις επιλογές σας. Ιταλικά Proseco, τα περίφημα Rosemary Water NO 1 και NO 1 Botanicals από τους Βασιλικούς Βρετανικούς κήπους του Λονδινου νερά με 9 διαφορετικά herbal infusions, τα φυσικά προϊόντα τρούφας και foie gras Hungarian Heritage και πολλά ακόμα...

Ολα τα υπέροχα προϊόντα συνδυάζονται σε υπέροχα καλάθια δώρου και μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογα με τις επιλογές σας που σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες catering σε συνεργασία με κορυφαίους σεφ και με τα ωραιότερα προϊόντα μπορούν να κάνουν γιορτές και ειδικές περιστάσεις, αξέχαστες.