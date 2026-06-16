Τραγικό θάνατο βρίσκεται στο Ναύπλιο, μία 55χρονη νοσηλεύτρια η οποία κατέρρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς ύστερα από ένταση που προκάλεσαν συγγενείς Ρομά τραυματιών.

Το περιστατικό συνέβη όταν το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε σε τροχαίο ατύχημα της περιοχής και δέχτηκε πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των περιστατικών, δεκάδες συνοδοί των τραυματιών, όπως επεσήμανε το πρωί της Τρίτης 16/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εισέβαλαν στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένταση, με την 55χρονη νοσηλεύτρια να καταρρέει και να χάνει τη ζωή της.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω βάρδια υπήρχαν μόνο δύο νοσηλεύτριες, ενώ η 55χρονη βίωνε μία προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της τρία χρόνια νωρίτερα, και σκόπευε να κάνει δωρεά στο νοσοκομείο στη μνήμη του.