Παιδί της οικονομικής κρίσης, η μη κερδοσκοπική Wise Greece ιδρύθηκε το 2013, για να βοηθήσει με έναν πρωτότυπο και βιώσιμο τρόπο την ελληνική οικονομία και τους συνανθρώπους μας που ζουν στα όρια της φτώχειας. Έτσι, η Wise Greece υποστηρίζει 100 μικρούς παραγωγούς τροφίμων από όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 2.500 προϊόντα, και τους βοηθά να τα προωθήσουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε οι οικογενειακές επιχειρήσεις τους να είναι βιώσιμες, ενώ από την άλλη πλευρά με το δικό της κέρδος από τις πωλήσεις αγοράζει τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας για Ιδρύματα όλης της χώρας που τα έχουν μεγάλη ανάγκη, έχοντας προσφέρει με αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες τόνους τρόφιμα όλα αυτά τα χρόνια.

Η Wise Greece όμως, δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς με τη συνεργασία και υποστήριξη περισσοτέρων από 53 Εταιρειών και 22 Φορέων, οργανώνει όλα αυτά τα χρόνια προγράμματα μεγιστοποίησης του κοινωνικού της αντικτύπου, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια δεξιοτήτων για ευάλωτους συμπολίτες μας, δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών στην επαρχία, προγράμματα για την επιχειρηματικότητα, τη συμπερίληψη, αλλά και την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ κ.α. Υπολογίζεται μάλιστα, ότι από τη δράση της έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 500.000 συμπολίτες μας!

Μία πορεία βραβεύσεων

Μέσα στη δεκαετία η Wise Greece έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, όπως το «Νησίδες Ποιότητας» από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για το συνολικό της έργο και το Βραβείο «World of Difference» από το International Alliance of Women στη Washington DC για τα προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών της επαρχίας, ενώ το 2020 ήταν μία από τις επτά μη κερδοσκοπικές παγκοσμίως που βραβεύτηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα για τη δράση τους στην προώθηση της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη!

Η εκδήλωση για τα 10 Χρόνια Wise Greece

Στις 26 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη, όπου αναδείχθηκε το έργο της Wise Greece, αλλά πραγματοποιήθηκε και μία ανασκόπηση της δεκαετίας που πέρασε. Μία δεκαετία τόσο καθοριστική για τη χώρα μας, που η Wise Greece μαζί με δεκάδες άλλες πρωτοβουλίες των Ιδρυμάτων, Εταιρειών και άλλων Φορέων πρωτοστάτησαν, αντιμετωπίζοντας με κάθε τρόπο, προβλήματα όπως η έλλειψη βασικών τροφίμων για οικογένειες, η ανεργία των νέων, το προσφυγικό, οι κοινωνικές ανισότητες, η έλλειψη ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και πολλά άλλα.

Αυτή τη δεκαετία πρωταγωνίστησε η Κοινωνία των Πολιτών στη χώρα μας και αυτό το νέο, υπέροχο, δυναμικό και ελπιδοφόρο πρόσωπο, ανέδειξαν οι ομιλητές της συγκινητικής βραδιάς, από διαφορετικές σκοπιές.

H κ. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια του World Human Forum, επικεντρώθηκε στην ομιλία της στη σημασία της εσωτερικής αλλαγής του ανθρώπου, ενώ η Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων κ. Μελίνα Δασκαλάκη μίλησε για τη μάχη της πρώτης γραμμής που δίνεται καθημερινά.

Η Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Μαρία Τσενέ μίλησε για το πρόγραμμα που υλοποίησε το Ίδρυμα με τη Wise Greece με την υποστήριξη του Active Citizens Fund, όπου εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 1.360 ευάλωτοι συμπολίτες μας από 200 σημεία της Ελλάδας για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο του Τροφίμου, ενώ η κ. Μαρία Ζιούβελου Marketing, Communications & CSR Leader της Deloitte αναφέρθηκε στην ίδρυση του Ιδρύματος Deloitte Foundation και στο πρόγραμμα Hope Boxes που υλοποίησε με τη Wise Greece, όπου δόθηκαν 6,7 τόνοι τρόφιμα σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Το πάνελ των Ιδρυμάτων συμπλήρωσε η κ. Ελισάβετ Χατζηγάκη Γενική Γραμματέας και Υπεύθυνη Προγραμμάτων & Επικοινωνίας του Ιδρύματος Χατζηγάκη, όπου μίλησε για τη στρατηγική συνεργασία του Ιδρύματος με τη Wise Greece με πρωτοβουλίες για την Παιδεία και το Περιβάλλον.

Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρωτοβουλίες επιλεγμένων Εταιρειών και τη συνεισφορά τους στην Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και να μιλήσουν για τα προγράμματα που έχουν υλοποιήσει σε συνεργασία με τη Wise Greece. Συγκεκριμένα η κ. Δέσποινα Κουλίνα Loyalty & B2C Payment Manager της Εταιρείας Coral παρουσίασε το πρόγραμμα «0,01€ κάνει τη διαφορά», που εφαρμόστηκε με επιτυχία στα Πρατήρια Shell, με αποτέλεσμα να προσφερθούν 12 τόνοι τρόφιμα σε 7 Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο κ. Ευάγγελος Μάξιμος Σκοπελίτης Head of Brand, Marketing and Communications της EY Greece μίλησε για το πρόγραμμα “SDGs Coffee Breaks” που υλοποιείται στην εταιρεία για την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο κ. Κωνσταντίνος Εφραιμίδης Head of Communications της Enel Green Power μίλησε για το “Vamvakies Social Green Project”, το πρόγραμμα που βοήθησε άνεργες γυναίκες της Κοζάνης να παράξουν την πρώτη σειρά τροφίμων μέσα από φωτοβολταϊκό πάρκο και η κ. Κορίνα Λεβέντη Marketing and Sustainability Manager της Coral Gas μίλησε για το πρόγραμμα “Παρέα Προχωράμε Μπροστά” που έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων, να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση έκλεισε με το πάνελ των κοινωνικών επιχειρηματιών, όπου ο κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης από το Μπορούμε, η κ. Στέλλα Κάσδαγλη από το Women on Top, o κ. Χρήστος Αλεφάντης από τη Σχεδία και η κ. Μελίνα Ταπραντζή από τη Wise Greece έκαναν ζωντανά μία ανασκόπηση της δεκαετίας που πέρασε, μιας και όλοι οι Φορείς ιδρύθηκαν την ίδια περίοδο.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της Wise Greece κ. Γιώργος Παππάς αναφέρθηκε στα σημαντικά πλάνα της επόμενης δεκαετίας, ενώ η Πρόεδρος της Wise Greece κ. Μελίνα Ταπραντζή στην ομιλία της απεύθυνε μία συγκινητική έκκληση προς όλους να αναλάβουν δράση, κάνοντας έστω κάτι μικρό για κάτι που τους ενοχλεί στην καθημερινότητά τους και αυτό θα αποτελέσει σίγουρα την αρχή για ένα καλύτερο αύριο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη και συμμετοχή των CORAL (SHELL LICENSEE), CORAL GAS, DELOITTE, ENEL GREEN POWER, EY, ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ, ενώ την παρουσίαση ανέλαβε η Δημοσιογράφος κ. Μαρία Νικόλτσιου.

Περισσότερες πληροφορίες: wisegreece.com