Παρουσιάζονται ως ιδανική επιλογή για ενίσχυση των μυών και έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό ανάμεσα στους λάτρεις της γυμναστικής και τους χρήστες του Οζέμπικ. Ωστόσο, τα πρωτεϊνικά ροφήματα Core Power της Fairlife βρίσκονται πλέον στην κορυφή μιας λιγότερο τιμητικής λίστας: αυτή των πιο ανθυγιεινών εμφιαλωμένων ποτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανάλυση του Eat This, Not That!

Παρότι προβάλλονται ως «γρήγορη και εύκολη» εναλλακτική για όσους παραλείπουν το πρωινό, μερίδες από τα ροφήματα αυτά περιέχουν υπερβολική ποσότητα ζάχαρης, μετατρέποντας τη διατροφική ρουτίνα σε παγίδα. «Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσω τη μέρα μου χωρίς να χρειάζεται να κάτσω να φάω», είχε δηλώσει ενθουσιασμένη η Ελίζ Ράμερ, 42χρονη επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων από τη Φλόριντα, στη New York Post.

Η Ράμερ δήλωσε ότι βάζει το Core Power στον καφέ της ενώ παίρνει το φάρμακο για την απώλεια βάρους Mounjaro – δεδομένου ότι οι χρήστες πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόσληψη πρωτεΐνης λόγω της πιθανής παρενέργειας της απώλειας μυών.

Ωστόσο, διατροφολόγοι και ειδικοί στον χώρο της υγείας υψώνουν «κόκκινη σημαία» για το διατροφικό αυτό παιχνίδι εντυπώσεων.

«Τα τοποθέτησα στην κορυφή της λίστας με τα πιο ανθυγιεινά εμφιαλωμένα ποτά στις ΗΠΑ, επειδή προβάλλονται έντονα ως υγιεινή πηγή πρωτεΐνης, ενώ στην πραγματικότητα επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό», ανέφερε η διαιτολόγος Μέρι Σάμπατ στο Eat This, Not That!

«Τα ροφήματα Core Power μπορεί να φαίνονται πρακτικά για μετά την προπόνηση, όμως, αν εξετάσει κανείς τα συστατικά τους, θα εντοπίσει σοβαρούς προβληματισμούς για την υγεία», πρόσθεσε.

Τα ροφήματα παρασκευάζονται από τη Fairlife, θυγατρική της Coca-Cola, και περιέχουν έως και 42 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι. Ωστόσο, η υποσχόμενη ενίσχυση της μυϊκής δύναμης συνοδεύεται –σύμφωνα με ειδικούς– από σοβαρές επιφυλάξεις. Η διαιτολόγος Μέρι Σάμπατ επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

«Προέρχονται από συμβατικά, μη βιολογικά γαλακτοκομικά, που συνήθως προέρχονται από αγελάδες οι οποίες τρέφονται με γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι και σόγια, και μπορεί να περιέχουν υπολείμματα ορμονών ή αντιβιοτικών», δήλωσε. «Σε αντίθεση με τα γαλακτοκομικά ζώων που τρέφονται με χορτάρι, τα οποία είναι πλουσιότερα σε ωμέγα-3, CLA και απαλλαγμένα από επιβλαβή κατάλοιπα».

Η ειδικός εξέφρασε επιφυλάξεις και για την προσθήκη καραγενάνης – ενός πηκτικού παράγοντα που έχει συσχετιστεί με φλεγμονές και ερεθισμούς στο πεπτικό σύστημα.

Επιπλέον, στάθηκε επικριτικά απέναντι στη χρήση τεχνητών γλυκαντικών όπως η σουκραλόζη και η ακεσουλφάμη καλίου, σημειώνοντας πως «έχουν συνδεθεί με διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου, ενώ σε μελέτες σε ζώα έχουν αναδειχθεί πιθανές καρκινογόνες επιδράσεις».

Η Σάμπατ συμπληρώνει: «Στην ετικέτα αναφέρονται και οι “φυσικές γεύσεις”, ένας όρος-ομπρέλα που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 100 διαφορετικά χημικά πρόσθετα, πολλά από τα οποία κάθε άλλο παρά φυσικά είναι. Όλα αυτά τα συστατικά, μαζί, καθιστούν το Core Power πολύ λιγότερο υγιεινό απ’ ό,τι αφήνει να εννοηθεί η προώθησή του».

Ωστόσο, η τάση των πρωτεϊνικών ροφημάτων δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Με τη «μανία» του Ozempic να σαρώνει τις ΗΠΑ, τα συγκεκριμένα ροφήματα εξαφανίζονται από τα ράφια με ρυθμούς που θυμίζουν την ταχύτητα με την οποία ιδρώνει μια μπλούζα στο γυμναστήριο.

Σύμφωνα με την εταιρεία SPINS, που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της λιανικής αγοράς, οι πωλήσεις των πρωτεϊνικών ροφημάτων και των ροφημάτων αντικατάστασης γευμάτων αυξήθηκαν κατά 11,1% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται σε καταναλωτές που κάνουν χρήση φαρμάκων GLP-1, όπως τα Ozempic και Mounjaro.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Rila Global Consulting, το 13% των ατόμων που λαμβάνουν τέτοιου είδους φάρμακα έχουν στραφεί στα πρωτεϊνικά ροφήματα μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες. Η υπερκατανάλωση πρωτεΐνης —ιδιαίτερα σε μορφή εξαιρετικά επεξεργασμένων ροφημάτων— μπορεί τελικά να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα απ’ το επιθυμητό.