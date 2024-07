Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone, Χάρης Μπρουμίδης, συμμετείχε σε έναν διαφωτιστικό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνιών και οικονομιών με τον παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκό Francis Fukuyama, Senior Fellow, Centre on Democracy, Development and the Rule of Law στο Stanford University. Η συζήτηση, μεταξύ άλλων, επιχείρησε να θέσει σε ρεαλιστικές βάσεις τις δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής, να καταρρίψει κοινούς μύθους που την αφορούν και να την αναδείξει ως θετική δύναμη μετασχηματισμού υπό την προϋπόθεση μιας γόνιμης ρύθμισης σε διεθνές επίπεδο, που θα έχει στο επίκεντρό της τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια.

«Μία από τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι θα επηρεάσει αρνητικά το μέλλον της εργασίας, απειλώντας θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, πιστεύω πως είναι στο χέρι μας να μετατρέψουμε αυτή την τεχνολογία πρωτίστως σε μια ευκαιρία για την ενίσχυση και εμπλουτισμό των επαγγελματικών ρόλων – και όχι για την αντικατάσταση ή εξάλειψή τους», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρουμίδης. Επ’ αυτού, αναφέρθηκε στη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αυξήσει κατά πολύ την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα, και μάλιστα με πιο βιώσιμο τρόπο από ποτέ, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα ξοδεύουν τον μέγιστο δυνατό χρόνο σε εργασίες υψηλής αξίας και δημιουργικότητας.

Επιπρόσθετα, έκανε λόγο ειδικότερα για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις Τηλεπικοινωνίες καθώς και τον ρόλο του κλάδου στην υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της: «Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σε ιδιαίτερα νευραλγικές λειτουργίες μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, όπως είναι η επέκταση, ο σχεδιασμός και η συντήρηση των δικτύων, η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και η ουσιαστική διευκόλυνση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, μοτίβα προβλημάτων που συνήθως οδηγούν σε σφάλματα στην απόδοση του δικτύου εντοπίζονται νωρίς από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ψηφιακοί βοηθοί δημιουργούν περισσότερο χώρο για εξατομικευμένη διαπροσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη σε σύνθετα αιτήματα».

Κλείνοντας, ο κ. Μπρουμίδης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πράγματι την προοπτική να δώσει απαντήσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η διαχείριση των πόρων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ωστόσο απαιτείται υπευθυνότητα στη χρήση της από τους οργανισμούς και συνετή νομοθέτηση από τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωτοπορήσει με το AI Act, μια νομοθεσία που επιδιώκει να δημιουργήσει το πρώτο ολοκληρωμένο οριζόντιο πλαίσιο στον κόσμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο για μια τεχνολογία με τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο αποτύπωμα να ακολουθήσουν με συνέπεια και οι υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες με νέους νόμους που θα επιτυγχάνουν μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ της παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας και της διασφάλισης ότι οι πιθανοί κίνδυνοι θα εντοπίζονται αποτελεσματικά και θα μετριάζονται, με γνώμονα την ασφάλεια, την ευημερία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».