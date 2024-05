Στο νέο της χορογραφικό έργο μεγάλης κλίμακας, η Μαρία Κολιοπούλου συμπράττει με 13 ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων – με οπτική, κινητική αναπηρία και χωρίς, αναζητώντας την βαθιά απόλαυση της στιγμής, της έκθεσης, της δημιουργίας, της παρουσίας.

Το If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution πραγματεύεται την σύνδεση μεταξύ των 13 γυναικών, την συλλογική τους διαδικασία ως μια πορεία επαναδιαπραγμάτευσης και αλληλοϋποστήριξης. Εστιάζει στην συμπόρευσή τους σε έναν κοινό τόπο, εφευρίσκοντας έναν κοινό χρόνο, αναγνωρίζοντας την πολλαπλότητα και την ετερότητα των σωμάτων τριγύρω τους προκειμένου να πορευτούν από κοινού. Η πορεία αυτή είναι μια συλλογική πορεία ενδυνάμωσης, φροντίδας και ενθάρρυνσης προκειμένου η κάθε θηλυκότητα να βρεθεί σε ένα ασφαλές πεδίο που την εμπνέει να ξεδιπλωθεί.

Το θρόισμα των λέξεων που χρησιμοποιείται στην παράσταση είναι ένας τελετουργικός μηχανισμός στην αναζήτηση μιας ουτοπίας. Υποκινεί και υποστηρίζει ένα ηχητικό τοπίο όπου το ανοίκειο γίνεται οικείο, όπου αντίληψη, μνήμη και φαντασία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, εκεί όπου το πεδίο της ατομικής παρουσίας συναντάται με συλλογικές εικόνες επιτρέποντας σε έναν άλλο κόσμο γυναικείας απόλαυσης και αλληλεγγύης να αναδυθεί.

Η Μαρία Κολιοπούλου συνεχίζει την ερευνητική της διαδικασία των τελευταίων ετών πάνω στην αναπνοή, την φωνή και την κίνηση, έχοντας σταθερούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Στην παράσταση If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution εστιάζει στην αναζήτηση της απόλαυσης του εαυτού και των άλλων σε ένα κοινό τόπο που δημιουργείται στην πορεία, ενώ θέτει τις βάσεις της απόλαυσης του κόσμου σε μια συμμετοχική διαδικασία κυκλικής θέασης, χωρίς αποστάσεις και διαχωρισμούς.

Συντελεστές

Ιδέα, Χορογραφία: Μαρία Κολιοπούλου

Σύμβουλος δραματουργίας: Μπετίνα Παναγιωτάρα

Φωνητική προετοιμασία – Φωνητική δραματουργία: Άννα Παγκάλου

Φωτογραφίες: Ελπίδα Τέμπου

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Αβραμοπούλου, Αγγελική Αναργύρου, Άννα Βεκιάρη, Κατερίνα Γεβετζή, Χριστίνα Ζαχαρία, Χριστιάννα Ηλιοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Ραλλού Καρέλλα, Ειρήνη Μωραϊτέλλη, Αναστασία Μπρουζιώτη, Ινώ Ρήγα, Ντέμη Παπαθανασίου, Ισμήνη Slijper

Πληροφορίες

If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution

23-26 Μαίου 2024 στις 9μ.μ

Προβλεπόμενη διάρκεια: 45’

Εισιτήρια: 10€ γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

press.a Λεωφ. Ηρακλείου 133, Νέα Ιωνία 111 43, 1ος όροφος

Στάση ΗΣΑΠ Περισσος, Γραμμή 1