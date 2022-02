Όπως η Κάρι, η Μιράντα και η Σάρλοτ εξακολουθούν να κερδίζουν τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές τους επιλογές, έτσι και το real estate είναι εξίσου stylish με το μοδάτο τρίο. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των ιδιοκτητριών τους, τα διαμερίσματα που πρωταγωνιστούν στη σειρά «And Just Like That», μάλιστα, συχνά μοιάζουν να είναι πιο εντυπωσιακά από την υπερσύγχρονη μόδα.

Κάρι Μπράτσο

Αν η τηλεοπτική σειρά -τόσο η αρχική όσο και το reboot- έχει μια εμβληματική επαναλαμβανόμενη σκηνή, αυτή είναι με την Κάρι που κάθεται στο παράθυρο που βλέπει στον δρόμο στην East 73rd Street και γράφει στον υπολογιστή της. Αν και η σειρά αναφέρει ότι το εμβληματικό σπίτι της πρωταγωνίστριας βρίσκεται στο κέντρο του Μανχάταν και στις έξι σεζόν της τηλεοπτικής σειράς, και στις δύο ταινίες αλλά και στο reboot, το διάσημο καφέ σπίτι βρίσκεται στην πραγματικότητα στην οδό Perry του West Village. Σήμερα, το σπίτι στο κέντρο της πόλης αξίζει περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια, αλλά όταν η αρθρογράφος νοίκιαζε το στούντιο διαμέρισμά της, πλήρωνε μόνο 700 δολάρια το μήνα, κάτι που είναι λίγο παράλογο για το κέντρο του Μανχάταν. Στην πραγματικότητα, το διαμέρισμα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο West Village πουλήθηκε για 15,8 εκατομμύρια δολάρια το 2020.



Φυσικά, η Κάρι ζούσε επίσης σε ένα διαμέρισμα της Fifth Avenue με τον αείμνηστο σύζυγό της και, για λίγο, σε μια ολόλευκη σοφίτα Tribeca κοντά στον ποταμό Hudson, αλλά πάντα τείνει να επιστρέφει στο πρώτο της σπίτι, αποδεικνύοντας ότι «πάντα μπορείς να επιστρέφεις σπίτι, αλλά θα σου κοστίσει», κάτι που παραδέχτηκε στην πρώτη ταινία Sex and the City.

Μιράντα- Κατοικία στο Μπρούκλιν

Στην τελευταία σεζόν της αρχικής σειράς, η Μιράντα, ο σύζυγός της και το μικρό παιδί τους μαζεύουν το σπίτι τους στο Upper West Side και μετακομίζουν στη νέα τους οικογενειακή κατοικία στο Μπρούκλιν. Αν και η γειτονιά δεν αποκαλύφθηκε ποτέ στην πραγματικότητα, το σπίτι που κινηματογραφεί το συνεργείο βρίσκεται στην ιστορική γειτονιά Prospect Heights. Τώρα που αυτή και ο Στιβ πιθανότατα θα υποβάλουν αίτηση διαζυγίου, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε: Θα μείνει η Μιράντα στο Μπρούκλιν;

Σάρλοτ- Διαμέρισμα στην Park Avenue

Η Σάρλοτ άφησε το διαμέρισμά της με ένα υπνοδωμάτιο στο Upper East Side για να μετακομίσει στο τωρινό της προπολεμικό σπίτι στην Park Avenue, όταν παντρεύτηκε τον Τρέι. Ακόμη και μετά το διαζύγιό τους, συνέχισε να μένει εκεί με τον νέο της σύζυγο, Χάρι, και τις δύο τους κόρες. Το σπίτι είναι παραδοσιακό τόσο στην αρχιτεκτονική του με τα ψηλά ταβάνια, τα πατώματα από σκληρό ξύλο με φαρδιά σανίδα και το εσωτερικό του, που η Σάρλοτ εξόπλισε η ίδια στην τέταρτη σεζόν της αρχικής σειράς. Το σπίτι της Σάρλοτ, γενικότερα, είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς της: κλασική και φινετσάτη -ακόμα και αφού ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό.

Κάρι- Σοφίτα στην Tribeca

Αφού τελείωσε τελικά ο γάμος της, όταν ο Big πέθανε, η Κάρι αποφάσισε να φύγει από το σπίτι που μοιράζονταν με τον σύζυγό της. Και, όπως οποιοσδήποτε αναγκάστηκε να πάρει μια σημαντική απόφαση κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικά οδυνηρής περιόδου, η Κάρι δεν σκεφτόταν καλά όταν αποφάσισε να φύγει από τη γειτονιά όπου πέρασε όλη της τη ζωή ως Νεοϋορκέζα: το Upper East Side. Αγόρασε, λοιπόν, μια υπερσύγχρονη σοφίτα στην περιοχή Tribeca. Μετά από μόνο μία μέρα, όμως, κατάλαβε πόσο της έλειπε η ζεστασιά και η οικειότητα του κέντρου και ξαναέβαλε τη σοφίτα προς πώληση.

Κάρι και Big- Ο παράδεισός τους στην Fifth Avenue

Η πρώτη ταινία Sex and the City ξεκινά με την φαινομενικά ατελείωτη αναζήτηση της Κάρι και του Big για το τέλειο διαμέρισμα, το οποίο, στη Νέα Υόρκη, μπορεί σίγουρα να αποτελέσει πρόκληση. Τελικά βρήκαν ένα, αν και ήταν πολύ έξω από το εύρος τιμών τους, στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου στην Fifth Avenue. Δυστυχώς, με τα ζητήματα δέσμευσης του Big, το ζευγάρι δεν πέρασε ούτε μια νύχτα στο γεμάτο φως προπολεμικό καταφύγιό του, αλλά κατέληξαν να αγοράσουν ένα εξίσου ένδοξο διαμέρισμα λίγους ορόφους πιο κάτω. Και εκεί έζησαν μέχρι τον πρόωρο θάνατο του Big στην πρεμιέρα του And Just Like That.