Από δράση και ρομαντισμό μέχρι αστυνομικά μυστήρια και περιπέτειες υψηλής αδρεναλίνης, η μικρή οθόνη αυτόν τον Αύγουστο υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε κόσμους γεμάτους ένταση και συναισθήματα.

Επιλέγοντας την ταινία της αρεσκείας σας, ετοιμαστείτε για μια κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι ή στις καλοκαιρινές διακοπές που θα σας μείνει αξέχαστη.

Anyone But You

Το Anyone But You είναι εξίσου θορυβώδες και ρομαντικό και κάθε άλλο παρά βαρετό, ενώ ακόμη και για ρομαντική κωμωδία -σε σκηνοθεσία Will Gluck- έκανε θραύση στο box office.

Ο Ben (Glen Powell) και η Bea (Sydney Sweeney) γνωρίζονται σε μια καφετέρια και βγαίνουν ένα μαγικό ραντεβού, αλλά μια παρεξήγηση τους απομακρύνει. Έξι μήνες αργότερα, ξανασμίγουν, προς μεγάλη τους έκπληξη, όταν η αδελφή της Bea αρραβωνιάζεται την αδελφή του καλύτερου φίλου του Ben.

Ξαφνικά, βρίσκονται κολλημένοι σε ένα γαμήλιο πάρτι και προσποιούνται ότι βγαίνουν ραντεβού για να κάνουν τους αγαπημένους τους ευτυχισμένους (και τους πρώην τους να ζηλέψουν). Είτε υποδύονται τους εχθρούς είτε τους εραστές, η χημεία του Powell και της Sweeney είναι τόσο καυτή όσο ο καλοκαιρινός ήλιος.

Glass Onion: Στα μαχαίρια

Το Glass Onion είναι μια αυτόνομη συνέχεια της σειράς αστυνομικών μυστηρίων Knives Out του σεναριογράφου/σκηνοθέτη Rian Johnson. Ο ντετέκτιβ Benoit Blanc (Daniel Craig) επιστρέφει στην υπόθεση, αυτή τη φορά φωτίζοντας ένα μυστήριο γύρω από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Miles Bron (Edward Norton) και την ομάδα του από φιλόδοξους jet setters όπως η επιχειρηματίας μόδας Birdie (Kate Hudson), η υποψήφια για τη Γερουσία Claire (Kathryn Hahn), ο επιστήμονας Lionel (Leslie Odom Jr.) και ο macho YouTuber Duke (Dave Bautista).

Σε αυτή τη σειρά τα χοντρά πλεκτά (ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει το διάσημο πουλόβερ του Chris Evans;) αντικαταστάθηκαν με μπικίνι και αέρινα λινά και το σκηνικό της Νέας Αγγλίας με ένα γραφικό ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα. Όλη η ατμόσφαιρα της ταινίας φωνάζει καλοκαιρινές διακοπές -αλλά για δισεκατομμυριούχους!

Extraction 2

Προσδεθείτε για μια ταινία με διπλάσιες συγκινήσεις από την πρώτη! Στο Extraction του 2020 -βασισμένο στο graphic novel Ciudad των Άντε Παρκς, Τζο Ρούσο και Άντονι Ρούσο- σας συστήνεται ο Τάιλερ Ρέικ (Chris Hemsworth), ένας μισθοφόρος μυστικών επιχειρήσεων σε αποστολή.

Τώρα, ο Hemsworth και ο σκηνοθέτης Sam Hargrave επιστρέφουν στη δράση με το Extraction 2. Αφού γλίτωσε οριακά το θάνατο, ο Τάιλερ πρέπει να αντιμετωπίσει το μυστηριώδες παρελθόν του προκειμένου να σώσει μια οικογένεια που έχει φυλακιστεί από έναν αδίστακτο γκάνγκστερ. Το διακύβευμα είναι υψηλότερο, τα ακροβατικά μεγαλύτερα και το δράμα ακόμα πιο εύφλεκτο.

Η πρώτη ταινία μπορεί να υπερηφανεύεται για μια συγκλονιστική σκηνή δράσης που φτιάχτηκε για να μοιάζει με μία μόνο λήψη, και η συνέχεια ανεβάζει το διακύβευμα ακόμα πιο ψηλά με μια 21λεπτη σεκάνς με ένα αληθινό ελικόπτερο που προσγειώνεται σε ένα τρένο εν κινήσει.