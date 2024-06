Σε μία λαμπερή βραδιά, με πολύ ταλέντο και… χιούμορ, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (26/6), τα Κινηματογραφικά Βραβεία Ίρις 2024 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Νιάρο.

Το «Animal» της Σοφίας Εξάρχου κατάφερε να «σαρώσει» στα ελληνικά Όσκαρ, αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία, ανάμεσά τους και εκείνο για την «καλύτερη σκηνοθεσία». Και αυτό σε μια βραδιά όπου η «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα θεωρούταν το μεγάλο φαβορί, καθώς ήταν υποψήφια σε 16 κατηγορίες, αλλά τελικά περιορίστηκε σε 5 Ίριδες στις τεχνικές κατηγορίες. Το βραβείο «Α’ Ανδρικού Ρόλου» πήγε στον Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος έδωσε το παρών του στα Ίρις.

Η λίστα με τους μεγάλους νικητές στα Κινηματογραφικά Βραβεία Ίρις 2024

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας: «Animal»

Βραβείο Σκηνοθεσίας: «Animal», Σοφία Εξάρχου

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου: «Animal», Δήμητρα Βλαγκοπούλου

Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου: «Inside», Γουίλεμ Νταφόε

Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου: «Animal», Φλομαρία Παπαδάκη

Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου: «Εξέλιξη», Βασίλης Κολοβός

Βραβείο Σεναρίου: «Animal», Σοφία Εξάρχου

Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ: «Η Αόρατη Μάχη», Αντώνης Κοτζιάς

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας: «Ανορθόδοξος», Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Φανή Σκαρτούλη

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: «Φόνισσα», Δημήτρης Παπαδημητρίου

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ: «Φόνισσα», Εύη Ζαφειροπούλου, Χρόνης Τζήμος

Βραβείο Ήχου: «Animal», Odo Grötschnig, Sebastian Watzinger, Thomas Pötz Kava, Rudolf Gottsberger, Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Χρήστος Γούσιος

Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής: How to Have Sex, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης», Βαλερύ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη

Βραβείο Μικρού Μήκους Animation: «Η Πορνογραφική Συλλογή του Κάφκα», Αριστοτέλης Μαραγκός, Κωνσταντίνος Βασίλαρος