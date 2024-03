To ενδιαφέρον για τις φινλανδικές ταινίες συνεχίζει να αυξάνεται εδώ και μία δεκαετία στα μεγάλα φεστιβάλ. Μία νεότερη γενιά κινηματογραφιστών εκπλήσσει με δουλειές αισθητικά πειραματικές που υπερβαίνουν τα όρια μεταξύ των κινηματογραφικών ειδών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους βρίσκεται η μεσαία τάξη και οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στην χώρα. Η δομή της οικογένειας, ο εξτρεμισμός της ακροδεξιάς και η προσφυγική κρίση είναι θέματα που τους απασχολούν, αναδεικνύοντας στο σινεμά τις προβληματικές ζώνες ενός δυτικού κράτους. Ο νέος φινλανδικός κινηματογράφος δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα των καιρών μας μέσα από ασυνήθιστες, ευχάριστα ενοχλητικές ιστορίες και εικόνες. Και μπορεί οι ταινίες του Aki Kaurismäki να προσφέρουν μία εικόνα της Φινλανδίας, όμως η νέα γενιά συμπληρώνει την εικόνα της σκανδιναβικής χώρας μέσα από τη δική της ματιά.

Η επιτυχία του φινλανδικού σινεμά βασίζεται εν πολλοίς στα καλοδουλεμένα σενάρια, στην άρτια κινηματογραφική εκπαίδευση, στις διεθνείς συμπαραγωγές, στην αποτελεσματική προώθηση των ταινιών από το Φινλανδικό Κέντρο Κινηματογράφου και γενικώς σε μια εξαιρετική κινηματογραφική υποδομή. Τα τελευταία χρόνια, δε, περισσότερες από τις μισές φινλανδικές ταινίες γυρίζονται από γυναίκες.

Χρονιά ορόσημο για το νέο φινλανδικό σινεμά θεωρείται το 2016, όταν ο Juho Kuosmanen βραβεύτηκε με το βραβείο του τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα στις Κάννες για την ταινία του «Η πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι». Σταθμός θεωρείται επίσης η παλαιότερη, βραβευμένη στο Βερολίνο ταινία του Aki Kaurismäki, «Η Γυναίκα με τα Σπίρτα» (1990).

Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις 21 έως τις 27 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον νέο φιλανδικό κινηματογράφο, όπου μέσα από 13 ταινίες που έχουν βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το σινεμά της σκανδιναβικής αυτής χώρας. Ταινίες που καταπιάνονται με καυτά κοινωνικά ζητήματα και με μια φρέσκια ματιά μάς συστήνουν το σύγχρονο φινλανδικό κινηματογράφο. Πρεμιέρες, συζητήσεις και εκλεκτοί καλεσμένοι σε μια κινηματογραφική εβδομάδα αφιερωμένη στη Φινλανδία που θα απολαύσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στην Εβδομάδα Φινλανδικού Κινηματογράφου θα προβληθούν δέκα ταινίες μυθοπλασίας και τρία ντοκιμαντέρ, πρόσφατης παραγωγής.

– Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

H έναρξη του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 20:00 (είσοδος με προσκλήσεις) με την ταινία της Tia Kouvo, Family Time / Mummola (Φινλανδία/Σουηδία, 2023, μυθοπλασία, 114’), μια χιουμοριστική και οξυδερκής ματιά στις οικογενειακές σχέσεις, στην μοναξιά και στην συντροφικότητα και στο πώς προσπαθούμε να συνδεθούμε με τους άλλους, χωρίς να τα καταφέρνουμε πάντοτε.

Οι ταινίες που θα δούμε στο αφιέρωμα

Hatching / Pahanhautoja

Πρόκειται για ένα δράμα τρόμου με πρωταγωνίστρια μία νεαρή αθλήτρια, την Tinja, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να ευχαριστήσει την μητέρα της, μια γυναίκα που έχει εμμονή να παρουσιάζει σε όλον τον κόσμο την εικόνα μιας τέλειας οικογενειακής ζωής μέσα από το δημοφιλές μπλογκ της. Ένα βράδυ, η Tinja βρίσκει ένα παράξενο αυγό. Το κρύβει και το διατηρεί ζεστό. Αλλά όταν εκκολάπτεται, αυτό που προκύπτει είναι απίστευτο.

Φινλανδία 2022

Μυθοπλασία, 91’

Παρασκευή 22 Μαρτίου/ 19:00

Παρουσία της σκηνοθέτριας Hanna Bergholm

Dogs Don’t Wear Pants / Koirat eivät käytä housuja

Η ιστορία παρακολουθεί τον Juha, ο οποίος ξεκινά μια απροσδόκητη αλλά δυνατή σχέση με μια dominatrix ονόματι Mona, μετά από ένα τραγικό γεγονός στη ζωή του που τον έχει παραλύσει αισθηματικά. Αναπτύσσει έναν επικίνδυνο εθισμό στον πνιγμό, αλλά η Μόνα τους οδηγεί και τους δύο σε ένα άγριο και τρελό μονοπάτι προς τη συναισθηματική φώτιση. Το Dogs Don’t Wear Pants είναι μια σκοτεινά χιουμοριστική ιστορία απώλειας και αγάπης που μιλά για τον γλυκό πόνο της ύπαρξης.

Φινλανδία, 2019

Μυθοπλασία, 105’

Παρασκευή 22 Μαρτίου/ 21:30

Παρουσία του σκηνοθέτη J-P Valkeapää

Η Γυναίκα με τα Σπίρτα / The Match Factory Girl / Tulitikkutehtaan tyttö

Ο Kaurismäki, γνωστός για τις σπουδές του πάνω σε απελπισμένους χαρακτήρες, στο σοκαριστικά απολαυστικό The Match Factory Girl οδηγήθηκε σε ακόμα πιο ζοφερά, ανείπωτα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Η Iriς, ζώντας τις μέρες της ως εργάτρια σε ένα εργοστάσιο σπίρτων και τiς νύχτες της ως παραμελημένη κόρη στο σπίτι των γονιών της, κάποια στιγμή φτάνει στα άκρα. Με την ταινία αυτή κλείνει η «Τριλογία του Προλεταριάτου» του σκηνοθέτη.

Σκηνοθεσία: Aki Kaurismäki

Φινλανδία/Σουηδία 1990

Μυθοπλασία, 69’

Σάββατο 23 Μαρτίου/19:00

Σάββατο 23 Μαρτίου 20:15

Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι (στα αγγλικά) με θέμα «Γυρίζοντας ταινίες στη Φινλανδία». Προλογίζει η Μαρία Κομνηνού από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και η Jaana Puskala από το Φινλανδικό Κέντρο Κινηματογράφου. Συντονίζει ο επιμελητής του αφιερώματος Ingo Starz. Συμμετέχουν: Hanna Bergholm, Juho Kuosmanen και J-P Valkeapää.

Η πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι / The Happiest Day in the Life of Olli Mäki / Hymyilevä mies

Το καλοκαίρι του 1962, σύμφωνα με την αληθινή ιστορία, ο Olli Mäki αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού. Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα… Ο Olli έχει ερωτευτεί τη Raija! Το ερώτημα είναι: παγκόσμιος πρωταθλητής ή πρωταθλητής της δικής σου ζωής;

Φινλανδία/Γερμανία/Σουηδία 2016

Μυθοπλασία, 92’

Σάββατο 23 Μαρτίου/21:30

Παρουσία του σκηνοθέτη Juho Kuosmanen

Aalto/ντοκιμαντέρ

Η ιστορία του Alvar και της Aino Aalto, των δύο κορυφαίων φινλανδών του ντιζάιν και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Αυτό το μοναδικό ζευγάρι, μαζί και στη ζωή και στην τέχνη, μοιράστηκαν το μεγάλο τους πάθος για την αρχιτεκτονική ανθρώπινης κλίμακας, δημιουργώντας έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό νέο κόσμο. Στην φιλοσοφία τους, ο «μικρός άνθρωπος» βρισκόταν πάντοτε στο επίκεντρο.

Φινλανδία 2020

Ντοκιμαντέρ, 99’

Virpi Suutari

Κυριακή 24 Μαρτίου 19:30

Any Day Now / Ensilumi

Ο Ramin Mehdipour και η ιρανική του οικογένεια εδώ και κάμποσο καιρό ζουν σε ένα προσφυγικό κέντρο στη Φινλανδία. Καθώς το αγόρι απολαμβάνει τις σχολικές του διακοπές, η οικογένεια λαμβάνει αρνητική απάντηση στην αίτησή τους για άσυλο. Αφού κάνουν και την τελευταία δυνατή προσφυγή, οι Mehdipour προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους και να διατηρήσουν μια θετική στάση ζωής παρά τον κίνδυνο απέλασης.

Σκηνοθεσία: Hamy Ramezan

Φινλανδία 2020

Μυθοπλασία, 82’

Κυριακή 24 Μαρτίου 21:30

Aurora

Ένα βράδυ σε μια καντίνα με χοτ ντογκ στη φινλανδική Λαπωνία, η Aurora, ένα party animal, συναντά τον ιρανό Darian. Ο Darian πρέπει να παντρευτεί μια Φινλανδή για να εξασφαλίσει άσυλο για τον ίδιο και την κόρη του. H Aurora αρνείται καθώς σχεδιάζει να μετακομίσει στη Νορβηγία, απηυδισμένη από την ζωή της. Όμως όταν γνωρίζει την γλυκιά κόρη του, αποφασίζει να τον βοηθήσει.

Σκηνοθεσία: Miia Tervo

Φινλανδία 2019

Μυθοπλασία, 106’

Δευτέρα 25 Mαρτίου/19:15

Stupid Young Heart / Hölmö nuori sydän

Είναι ένα απίθανο νεαρό ζευγάρι: η Kiira, η σταρ μιας χορευτικής ομάδας, και ο Lenni, ένας αδύνατος σκέιτερ. Σε ένα πάρτι επιτέλους συναντιούνται -η εκπλήρωση ενός παλιού ονείρου για τον Lenni. Μετά όμως η Kiira μένει έγκυος. Αποφασίζουν να κρατήσουν το παιδί, αλλά πρέπει να παλέψουν. Ο Lenni βρίσκει υποστήριξη σε ένα γκρουπ ακροδεξιών της γειτονιάς. Μια ολοένα και πιο βίαιη αλυσίδα γεγονότων ξεκινά.

Σκηνοθεσία: Selma Vilhunen

Φινλανδία/ Ολλανδία /Σουηδία 2018

Μυθοπλασία, 102’

Δευτέρα 25 Mαρτίου/21:30

Ruthless Times – Song of Care / Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja

Το Ruthless Times – Songs of Care είναι ένα φιλμ βασισμένο σε ντοκουμέντα που χρησιμοποιεί ένα χορωδιακό τραγούδι για να καταδείξει τις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τομέας της φροντίδας των ηλικιωμένων. Παρουσιάζει τον αγώνα των ανθρώπων στο ιατροφαρμακευτικό σύστημα υγείας, που θυμίζει λίγο Μπρεχτ. Ο κινηματογράφος ως ακτιβισμός.

Σκηνοθεσία: Susanna Helke

Φινλανδία 2022

Ντοκιμαντέρ, 92’

Tρίτη 26 Μαρτίου/19:30

The Woodcutter Story / Metsurin tarina

Ο Pepe είναι ένας ξυλοκόπος σε μια ειδυλλιακή μικρή πόλη της Φινλανδίας. Μέσα σε διάστημα δύο ημερών, μια σειρά τραγικών γεγονότων σταδιακά καταστρέφει την ήσυχη και ευτυχισμένη ζωή του –όμως ο Pepe φαίνεται να αντεπεξέρχεται μια χαρά. Σαν να κατέχει ένα μυστικό της ύπαρξης, που πολύ δύσκολα καταλαβαίνει κανείς.

Σκηνοθεσία: Mikko Myllylahti

Φινλανδία 2022

Μυθοπλασία, 98’

Tρίτη 26 Μαρτίου 21:30

Karaoke Paradise / Karaokeparatiisi

Η Evi, η πιο έμπειρη παρουσιάστρια καραόκε της Φινλανδίας, θέλει να διώξει τον πόνο των πελατών της. Έχοντας στο ενεργητικό της άπειρα μπαρ και έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα, συνεχίζει να φορτώνεται τον εξοπλισμό της και να ταξιδεύει στον Βορρά της Φινλανδίας. Το Karaoke Paradise είναι η ιστορία του πώς οι Φινλανδοί έχουν ανακαλύψει μια μοναδική διέξοδο από την μοναξιά.

Σκηνοθεσία: Einari Paakkanen

Φινλανδία 2022

Ντοκιμαντέρ, 75’

Τετάρτη 27 Μαρτίου/19:45

Euthanizer / Armomurhaaja

Αυτό το βίαιο νουάρ, με μια ευδιάκριτη εσάνς φινλανδικού χιούμορ, διηγείται την ιστορία του Veijo Haukka, ενός 50χρονου μηχανικού που το δεύτερο επάγγελμά του είναι να κάνει ευθανασία σε άρρωστα ζώα. Ο Veijo (που το επίθετό του σημαίνει “γεράκι”) έχει μόνο μία αρχή: δεν θανατώνει υγιή ζώα. Μια ιδιόμορφη ηθική ιστορία για τα δικαιώματα των ζώων και τις ανθρώπινες ευθύνες, για τους «καλύτερους φίλους του ανθρώπου» και το τέρας μέσα μας.

Σκηνοθεσία: Teemu Nikki

Φινλανδία 2017

Μυθοπλασία, 85’

Τετάρτη 27 Μαρτίου/ 21:30

Ηλεκτρονική προπώληση: tickets.tainiothiki.gr

Εισιτήριο: 5€. Tρεις προβολές: 10 ευρώ