Το Κέντρο Ακαδημαϊκών και Αφηγητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του με τίτλο «Έφηβοι και Οθόνες», αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τις συνήθειες και προτιμήσεις των νεαρών καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γενιά Ζ (Gen Z) δείχνει μια ξεχωριστή προτίμηση στα κινούμενα σχέδια, σύμφωνα με την έκθεση. Το ποσοστό των εφήβων που προτιμούν περιεχόμενο animation έναντι της δράσης αυξήθηκε από 42% πέρυσι σε 48,5% φέτος. Και δεν είναι μόνο οι νεότεροι έφηβοι.

Σχεδόν το 48% των ερωτηθέντων ηλικίας 19-24 ετών προτιμούν επίσης τα κινούμενα σχέδια, σύμφωνα με το Variety.

Φιλία και αυθεντικότητα στις επιλογές ψυχαγωγίας των νέων

Οι έφηβοι προτιμούν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους παρακολουθώντας ταινίες, ενώ ακολουθούν τα βιντεοπαιχνίδια και οι συναυλίες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δήλωσαν ότι η κορυφαία προτίμησή τους ως δραστηριότητα για το Σαββατοκύριακο είναι να δουν μια νέα ταινία στον κινηματογράφο, εφόσον το κόστος δεν αποτελεί εμπόδιο.

Οι νέοι εξακολουθούν να προτιμούν το σινεμά, απολαμβάνοντας την κοινή εμπειρία με τους φίλους τους και συζητώντας όσα παρακολούθησαν. Έτσι, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως παρακολουθούν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές περισσότερο από ό,τι υποθέτουν οι παλαιότερες γενιές, αλλά τις παρακολουθούν αλλού: Σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τις περισσότερες φορές παρακολουθούν τηλεοπτικές σειρές και ταινίες στο YouTube ή το TikTok αντί για την τηλεόραση ή τους κινηματογράφους.

Η έμφαση στη φιλία και τις κοινές εμπειρίες αντανακλάται και στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Το 32% ανέφερε πως προτιμά να παρακολουθεί ιστορίες που μπορεί να ταυτιστεί, αντί για φανταστικές ιστορίες. Επιλέγουν, δηλαδή, περισσότερο ιστορίες που αφορούν «ανθρώπους με ζωές σαν τη δική τους», όπως προκύπτει από τις απαντήσεις.

Η ομάδα 14-24 ετών έδειξε επίσης σημαντικές προτιμήσεις σε ταινίες σχετικές με φιλίες. Συγκεκριμένα, το 59,7% δήλωσε ότι «θέλει να παρακολουθεί περισσότερο περιεχόμενο στο οποίο οι κεντρικές σχέσεις είναι οι φιλίες», το 54,1% δήλωσε ότι θέλει να βλέπει «απεικονίσεις χαρακτήρων που δεν ενδιαφέρονται για ρομαντικές σχέσεις εκείνη τη στιγμή», το 54,9% απαντά ότι προτιμά περισσότερες «φιλίες διαφορετικών φύλων» στην οθόνη και το 49% δήλωσε ότι επιθυμεί να παρακολουθεί ιστορίες για «φιλίες ίδιου φύλου».

Στις ιστορίες που εμπεριέχονται φιλίες, οι ερωτηθέντες θέλουν να βλέπουν «υγιή επίλυση συγκρούσεων».

Χαμηλά στις προτιμήσεις οι ταινίες που έχουν ερωτικές σκηνές

Οι ερωτικές σχέσεις και σκηνές βρίσκονται στην τρίτη σειρά από το τέλος της λίστας με τα θέματα που οι νέοι θέλουν να βλέπουν στην οθόνη. Το 60,9% προτιμά οι ρομαντικές σχέσεις να παρουσιάζονται περισσότερο ως φιλία μεταξύ των ζευγαριών και λιγότερο με έμφαση στο σεξ. Παράλληλα, το 48,4% θεωρεί ότι υπάρχει υπερβολικό σεξουαλικό περιεχόμενο σε τηλεόραση και ταινίες.

Ενδεικτικό είναι ότι στις κορυφαίες απαντήσεις στο ερώτημα «ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά ή ταινία;» περιλαμβάνονται «Stranger Things», «Wednesday», «SpongeBob SquarePants» και «Spider-Man».

Η μελέτη διεξήχθη έρευνα σε 1.500 Αμερικανούς ηλικίας μεταξύ 10 και 24 ετών σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους στην κατανάλωση μέσων ενημέρωσης. Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν μεταξύ 13 και 25 Αυγούστου του 2025.