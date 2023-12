Το Aquaman and the Lost Kingdom κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο πριν από λίγες ημέρες, με τα πρώτα στοιχεία για τις εντυπώσεις που έχει αφήσει να μην είναι θετικά, καθώς οι κριτικές που λαμβάνει είναι ιδιαίτερα αρνητικές.

Σύμφωνα με τα πρώτα δείγματα στο γνωστό site βαθμολογιών για ταινίες, Rotten Tomatoes, το σκορ του βρίσκεται στο 36%, που είναι το χειρότερο που έχει συγκεντρώσει οποιαδήποτε από τις πρόσφατες ταινίες της DC.

Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης το Aquaman 2 σε σκηνοθεσία James Wan κατάφερε να έχει χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες ακόμη και από το Blue Beetle (78%), The Flash (63%) και το Shazam 2 Fury of the Gods (49%). Η πρώτη ταινία Aquaman που είχε διαλύσει τα ταμεία με πάνω από $1 δις εισπράξεις και που επίσης σκηνοθετούσε ο James Wan, είχε σκορ 66%.

Παρόλα αυτά όμως, δύσκολα θα ξεπεράσει το αρνητικό ρεκόρ του Suicide Squad του 2016 με σκορ 26% αλλά και του Batman v Superman: Dawn of Justice με σκορ 29% στο Rotten Tomatoes.