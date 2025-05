Η σοκαριστική υπόθεση του «Baby Moses», του μωρού που βρέθηκε καμένο στους πρόποδες αγάλματος του Μωυσή στο Washington Park της Νέας Υόρκης πριν από σχεδόν 30 χρόνια, φαίνεται πως βρήκε τη λύση της. Και η λύση είναι ανατριχιαστική.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 52χρονη σήμερα Κέρι Ματσούκα (Keri Mazzuca) ταυτοποιήθηκε πέρυσι μέσω γενετικού υλικού που αντιστοιχούσε στα απομεινάρια του βρέφους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του News10. Η ίδια εμφανίζεται σε βίντεο να παραδέχεται χωρίς ίχνος συναισθήματος πως έπνιξε και έκαψε το παιδί της, που είχε γεννήσει στην μπανιέρα του σπιτιού της.

«Το έκανα», λέει σχεδόν ανέκφραστα στους αστυνομικούς, πριν προσπαθήσει να δικαιολογήσει την πράξη της: «Ήμουν έγκυος. Γέννησα στην μπανιέρα. Το μωρό πέθανε. Δεν ήξερα πώς να το ξεφορτωθώ», ισχυρίστηκε.

Moment baby-killer calmly admits to suffocating, burning newborn ‘Baby Moses’ 30 years ago caught on tape: ‘I did it’ https://t.co/rhA5GSdUuW pic.twitter.com/H2XcGZQctc