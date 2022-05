Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Κέβιν Σπέισι κατηγορείται για τέσσερις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τριών ανδρών, σύμφωνα με τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο 62χρονος ηθοποιός έχει επίσης κατηγορηθεί ότι προκάλεσε ένα άτομο σε διεισδυτική σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς τη συγκατάθεσή του

Σύμφωνα με το skynews.com τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο Λονδίνο από τον Μάρτιο του 2005 έως τον Αύγουστο του 2008 και στο Γκλόστερσαιρ τον Απρίλιο του 2013.

Η Rosemary Ainslie, επικεφαλής της Ειδικής Διεύθυνσης Εγκλήματος δήλωσε: «Έχουμε εγκρίνει ποινικές κατηγορίες εναντίον του Kevin Spacey, για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τριών ανδρών.

Έχει κατηγορηθεί επίσης ότι προκάλεσε ένα άτομο σε διεισδυτική σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι κατηγορίες ακολουθούν την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία κατά την έρευνά της».

Ο Κέβιν Σπέισι είναι ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς στον κόσμο με σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως οι The Usual Suspects, LA Confidential και Seven, ενώ πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη σειρά House of Cards του Netflix.