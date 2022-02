La Maison Artpaugée vous transmet ses meilleurs vœux cette nouvelle année.Pour la commencer ensemble, sous les ailes d’un ange réapparu à Toulouse lors d’un inventaire en juillet dernier, nous vous dévoilons la vidéo de présentation de ce chef d’œuvre de la Renaissance qui fera partie de notre vente exceptionnelle du 4 février 2022 à la Chapelle des Carmélites de Toulouse : « Ange thuriféraire vêtu d’une tunique jaune » de Bernhard Strigel (1460 – 1528)Cinq siècles d’une histoire romanesque.Le cabinet Eric Turquin Experts en Tableaux a étudié son cheminement de sa probable provenance du retable peint par le grand maître pour l’église Notre-Dame de Memmingen en 1520, ensemble morcelé lors de la Réforme, un possible passage par la Toscane, son arrivée en France au début du XIXe siècle, puis, mystère jusqu’à sa réapparition dans une famille toulousaine et son identification…Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l’expert Eric Turquin Experts en Tableaux pour le voir exposé à Paris jusqu’au 28 janvier avant son départ fin janvier :Cabinet Turquin – 69 rue Sainte Anne, 75002 [email protected] ▪ +33 (0)1 47 03 48 78Pour la suite de l’agenda :📆 Exposition • 02/02/22 et 03/02/22 de 11h à 19hChapelle des Carmélites – 1, rue du Périgord, 31000 Toulouse📆 Conférence au sujet de l’œuvre par le Cabinet Turquin • 02/02/22 à 18h📆 Vente aux enchères publiques • 04/02/22 à 16hChapelle des Carmélites ▪ Drouot online ▪ Invaluable#art #oldmasters #oldmasterpaintings #goldenart #painting #masterpiece #artoftheday #arthistory #artcollection #masterpiece #oldmasters #oldmasterpaintings #lategothic #gothicpainting #gotik #early16thcentury #bernhardstrigel #renaissance #religiousart #religiouspainting #rinascimento #wiedergeburt #light #gold #jewels #jewelry #auction #venteauxencheres #auctions #auctionfrance #artforsale #auctionhouse #encheres #france #paris #occitanie #objectiftoulouse #toulousemaville #toulouse #chapelledescarmelites #artpaugee