Ο Πίτερ Ρόμπινς, ο άνθρωπος που «κρυβόταν» πίσω από τον χαρακτήρα του «Τσάρλι Μπράουν» των Peanuts των 60s έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 65 ετών.

Ο ηθοποιός, όπως αναμεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αυτοκτόνησε την περασμένη εβδομάδα ενώ η είδηση φαίνεται να επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του την Τρίτη η οποία και ζήτησε να σεβαστούν το πένθος τους ενώ θα ανακοινώσουν το πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο ηθοποιός πάλευε με τη διπολική διαταραχή και τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ενώ βρέθηκε για μικρό διάστημα και στη φυλακή, για απειλές σε άλλους. Άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος υποστηρίζουν πως σκοπός της ζωής του ήταν να βοηθήσει ανθρώπους που βίωναν παρόμοιες συνθήκες.

Peter Robbins, original Charlie Brown voice actor, dead at 65 https://t.co/2SwwkaLPmG pic.twitter.com/azuJPe3lAr — New York Post (@nypost) January 26, 2022

Ο Πίτερ Ρόμπινς γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1956 στο Λος Άντζελες. Ξεκίνησε να δανείζει τη φωνή στον φίλο του Σνούπι με το ολοστρόγγυλο πρόσωπο, Τσάρλι Μπράουν, το 1963. Εκτός από τα αγαπημένα Peanuts, o ηθοποιός συμμετείχε στην κωμωδία Blondie του 1968 και πρωταγωνίστησε σε σειρές όπως οι: Rawhide, The Musters, The Dona Reed Show, F Troop, Get Smart και My Three Sons.

To 1972 o ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα στην υποκριτική και εργάστηκε ως DJ στο Παλμ Στρινγκς.