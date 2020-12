Νεκρός ο 63χρονος ύποπτος για τη βομβιστική ενέργεια στη Νάσβιλ

Ο 63χρονος ύποπτος για την βομβιστική ενέργεια που συγκλόνισε το κέντρο της Νάσβιλ (Τενεσί), το πρωί των Χριστουγέννων σκοτώθηκε όταν έγινε η έκρηξη που κονιορτοποίησε το τροχόσπιτό του και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις και δεκάδες σπίτια, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, δημοσιοποιώντας το όνομά του.

Ιατροδικαστικοί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) συνέκριναν ανθρώπινους ιστούς που ανασύρθηκαν στον τόπο της καταστροφής με δείγματα DNA που συλλέχθηκαν στο σπίτι του Άντονι Γουόρνερ στην κοντινή πόλη Άντιοκ το Σάββατο και επαλήθευσαν ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένας άνδρας που ονομαζόταν Άντονι Γουόρνερ ήταν ο βομβιστής, ότι ήταν παρών όταν εξερράγη η βόμβα και σκοτώθηκε», ανέφερε ο Ντόναλντ Κόχραν, ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Τενεσί, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Αστυνομικοί και δικαστικοί τόνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουν σχετικά με τα κίνητρά του.

Από την πλευρά του ένας πράκτορας του FBI, ο Νταγκ Κορνέσκι, σημείωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως ενεπλάκησαν άλλα πρόσωπα» στη βομβιστική ενέργεια, αν και πρόσθεσε πως εξετάζονται διάφορα σενάρια.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν ο Γουόρνερ είχε ποινικό μητρώο ή αν τις είχε απασχολήσει καθ’ οιοδήποτε τρόπο.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ιστορικό κέντρο της Νάσβιλ, της πρωτεύουσας της μουσικής κάντρι, το πρωί της Παρασκευής, ειδικά σε κτίριο της AT&T και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό εγκατεστημένο σε αυτό. Εκεί λειτουργούσε κέντρο μεταγωγής.

Για περίπου 15 λεπτά πριν από την έκρηξη, ακουγόταν μαγνητοφωνημένο μήνυμα από μεγάφωνο στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που καλούσε τους πάντες να απομακρυνθούν διότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα. Αυτό επέτρεψε στις αρχές να εκκενώσουν έγκαιρα κοντινά κτίρια. Έτσι, παρά την μεγάλη ισχύ της βόμβας, υπήρξαν μόνο τρεις τραυματισμοί.

Moments before the car bomb went off in down town Nashville, Tennessee, a loudspeaker forewarned residents in the area 🤔 pic.twitter.com/WnSg8AEylH

— Winston Wolf (@Winston11004677) December 27, 2020