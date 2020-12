Ζευγάρι επιβατών άνοιξαν την πόρτα του αεροπλάνου και πήδηξαν έξω από την καμπίνα

Ένας επιβάτης και η σύντροφός του προκάλεσαν αναταραχή σε πτήση της Delta, όταν άνοιξαν την πόρτα του αεροπλάνου και γλίστρησαν στο έδαφος από την έξοδο κινδύνου.

Ο 31χρονος Antonio Murdock φώναζε πως έπρεπε να κατέβει από το αεροπλάνο. Κλειστοφοβικός δήλωνε και έφερε σε αμηχανία το πλήρωμα του αεροσκάφους, αλλά και τους υπεύθυνους ασφάλειας του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Ο άντρας και η 23χρονη σύντροφός του, Brianna Greco, απολογήθηκαν χθες στο δικαστήριο και κατηγορούνται για μια σειρά από αδικήματα.

