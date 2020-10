Facebook και Twitter «κατέβασαν» post του Τραμπ για τον κορονοϊό ως «παραπληροφόρηση»

Το Facebook διέγραψε σήμερα μια ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ισχυριζόταν ότι ο κορονοϊός είναι λιγότερο θανατηφόρος από την εποχική γρίπη. Παράλληλα, το ίδιο ποστ στο Twitter, αναφέρεται ως «παραπλανητικό», με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται στον λογαριασμό του.

Ένας εκπρόσωπος του Facebook, ο Άντι Στόουν, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία κατέβασε την ανάρτηση, επειδή παραβιάζει τους κανόνες της σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση για την Covid-19.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέβασε το ίδιο μήνυμα και στο Twitter, το οποίο δέχθηκε επίσης «άκυρο».

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020