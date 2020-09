Ανθρώπινη ασπίδα έγινε ο πατέρας και έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει τα παιδιά του

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα έπιασε την ανατριχιαστική στιγμή που ένας 39χρονος πατέρας τρώει μια σφαίρα στον μηρό, την ώρα που έχει πέσει πάνω στα τρία παιδιά του θέλοντας να τα προστατεύσει από τον ένοπλο που άνοιξε πυρ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 7:20 το απόγευμα της Δευτέρας σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Ο πατέρας καθόταν με τα παιδιά του σε έναν καναπέ όταν ο ένοπλος με τη μαύρη κουκούλα άρχισε να πυροβολεί έξω από την ανοιχτή τζαμένια πόρτα.

Η οικογένεια έπεσε στο πάτωμα και ο πατέρας κάλυψε με το σώμα του τα παιδιά του. Και η κίνησή του ήταν σωτήρια, καθώς μια σφαίρα έφτασε προς το μέρος τους, βρίσκοντάς τον στο πόδι.

🚨WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 22, 2020