Βρετανία: Συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων από εφόδους της αστυνομίας σε παράνομα πάρτι

Η αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε επτά συλλήψεις και κατάσχεσε ένα πυροβόλο όπλο κι ένα μαχαίρι κατά τη διάρκεια εφόδων που έκανε σε παράνομα πάρτι σε δρόμους, όπου παραβιάζονταν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, σήμερα τα ξημερώματα.

Οι μεγάλες συναθροίσεις δεν επιτρέπονται στη Βρετανία λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν επιβληθεί με στόχο την αναχαίτιση της διασποράς του νέου κορονοϊού, ωστόσο ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στη χώρα, με τη σχεδιαζόμενη χαλάρωση των περιορισμών την 4η Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα πολίτες να αψηφήσουν τους κανόνες.

Η νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ήταν η τρίτη κατά σειρά όπου αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν βγει για να διαλύσουν συναθροίσεις στο Λονδίνο, δέχθηκαν επιθέσεις από συμμετέχοντες.

«Όλες οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες ήταν παράνομες και παραβίαζαν τους κανονισμούς για την COVID», δήλωσε ο Μπας Τζάβιντ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Police could be seen congregating near a crowd of people at an illegal rave in Tottenham, north London.

