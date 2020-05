Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ: Πέθανε το μέλος των Grup Yorum μετά από 323 μέρες απεργίας πείνας

Μια μόλις μέρα μετά την πολιτική του νίκη, ο απεργός πείνας των Grup Yorum, Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ έφυγε από τη ζωή καθώς ο καταπονημένος οργανισμός του δεν άντεξε.

«Μεταφέρθηκε στην εντατική, όπου και κατέληξε, καθώς, πλέον, το σώμα του δε μπορούσε να δεχθεί τους ορούς. Το αίμα ήταν ήδη ελάχιστο στο σώμα του συντρόφου μας», ενημερώνει σε ανακοίνωση του το Λαϊκό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο.

Ο Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ, έπειτα από 323 ημέρες απεργίας πείνας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη 6 Μαΐου, πως σταματά την απεργία πείνας, μετά από ικανοποίηση του αιτήματος για συναυλία των Grup Yorum στην Κωνσταντινούπολη.

Ο οργανισμός του όμως δεν άντεξε και σήμερα έφυγε από τη ζωή.

Ήταν ένα από τα δύο μέλη της αριστερής μουσικής κολεκτίβας που είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας μέχρι θανάτου και απαιτούσαν από την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τις διώξεις εναντίον των Grup Yorum, να άρει την απαγόρευση στις συναυλίες της και να αποφυλακίσει τα μέλη της. Σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική κυβέρνηση έκανε ένα βήμα πίσω και επέτρεψε στο συγκρότημα να δώσει τελικά συναυλίες.

Η 28χρονη τραγουδίστρια Χελίν Μπολέκ, μέλος του συγκροτήματος πέθανε τον περασμένο μήνα έπειτα από 288 ημέρες απεργία πείνας, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επτά μέλη του συγκροτήματος συνελήφθησαν το 2016. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τρία από αυτά αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα, ανάμεσά τους η Μπολέκ και ο Γκοκτσέκ.

Το Grup Yorum ιδρύθηκε το 1985 και έγινε διάσημο στην Τουρκία και στο εξωτερικό για τα έργα του στα οποία συνδυάζει την παραδοσιακή μουσική με επαναστατικά τραγούδια.

Ο βραζιλιάνος Κάρλος Λατούφ, έπιασε την πένα του και θέλησε να χαιρετήσει την πολιτική νίκη του Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ όταν αυτή έγινε γνωστή, χθες.

«Ο Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ και οι Grup Yorum δεν είναι τρομοκράτες. Ο Ερντογάν και η ομάδα του είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες που διαλύουν την Τουρκία» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Λατούφ και τη συνόδευσε με ένα συγκινητικό σκίτσο του Γκιοκτσέκ.

Solidarity with bassist İbrahim Gökçek, on hunger strike to press the #Turkey government to lift the ban of #GrupYorum, a popular folk music group. pic.twitter.com/Vf83kSA3GR

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 4, 2020