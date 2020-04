Ισραήλ: Συμφωνία Νετανιάχου-Γκαντς για τον σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην πολιτικός του αντίπαλος Μπένι Γκαντς ανακοίνωσαν την Δευτέρα τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού έκτακτης ανάγκης, τερματίζοντας την πλέον μακροχρόνια πολιτική κρίση στην ιστορία της χώρας εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

«Υπεγράφη συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης» από τους κ.κ. Νετανιάχου και Γκαντς, αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στην δημοσιότητα από τα κόμματα των δύο πολιτικών, το Λικούντ και το Μπλε-Λευκό αντίστοιχα.

Breaking News: Benjamin Netanyahu and Benny Gantz agreed to a unity government in Israel, keeping Netanyahu in office as he faces trial on corruption charges https://t.co/YTNw0lhKzl

