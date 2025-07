Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έδωσε τελεσίγραφο στη Ρωσία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ωστόσο ο Σεργκέι Λαφρόφ ξεκαθάρισε ότι αντίστοιχες απειλές έχει συνηθίσει να βιώνει η χώρα του.

«Τι 24 ώρες, 50 μέρες, 100 μέρες, τα έχουμε περάσει και δει όλα», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με την Kyiv Post.

Επίσης, ο Λαβρόφ επανέλαβε τους όρους που θέτει ο Πούτιν πριν διεξαχθεί οποιαδήποτε συζήτηση για τερματισμό του πολέμου.

“Fifty days — we’ve been through that. Twenty-four hours — we’ve been through that too. A hundred days — we’ve seen it all,” Russia’s foreign minister Lavrov said in response to Trump’s deadline remarks yesterday. pic.twitter.com/XYeeDx9g0u