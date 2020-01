Έκρηξη κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Ισχυρή έκρηξη στην Πράσινη Ζώνη στην Βαγδάτη σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με τα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Οπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την ιρακινή πρωτεύουσα, ωστόσο, δεν ήταν ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή τι συνέβη.

Σύμφωνα με το Sky News Arabia η επίθεση σημειώθηκε στην πράσινη ζώνη και η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος που οδηγεί προς την αμερικανική πρεσβεία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει ήδη εκκενωθεί.

#BREAKING: Rocket landed in the #Baghdad Green Zone — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 4 Ιανουαρίου 2020

#BREAKING A rocket fired towards the Green Zone in #Baghdad, where the US embassy is located: reports — Guy Elster (@guyelster) 4 Ιανουαρίου 2020

#BREAKING Two missiles hit Iraqi capital's Green Zone, security sources say pic.twitter.com/Coe7cVFUMD — AFP news agency (@AFP) 4 Ιανουαρίου 2020

#BREAKING

Reports indicate missile/rocket landing in Baghdad's heavily fortified Green Zone, inside the U.S. Embassy vicinity.

Reuters witness says major explosion heard. pic.twitter.com/uJWL8kFhiw — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 4 Ιανουαρίου 2020

Αμερικανικά ελικόπτερα έγιναν ορατά στον ουρανό πάνω από τη Βαγδάτη αμέσως μετά το άκουσμα των εκρήξεων.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW — Dilsedesh (@Dilsedesh) 4 Ιανουαρίου 2020

Νεώτερες πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις εκρήξεις από επιθέσεις με ρουκέτες. Οι δύο σημειώθηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και άλλη μία είχε ως στόχο την αεροπορική βάση Μπαλάντ, 65 χιλιόμετρα βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας, όπου στρατοπεδεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία φαίνεται να μην υπάρχουν τραυματίες ή θύματα μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας, ωστόσο πέντε Ιρακινοί πολίτες έχουν τραυματιστεί στη συνοικία Τζαντρίγια.

Το κλίμα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα τεταμένο, μετά την εκτέλεση από αμερικανικές δυνάμεις, του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, η κηδεία του οποίου, νωρίτερα σήμερα, μετατράπηκε σε αντιαμερικανική διαδήλωση με μηνύματα περί «εκδίκησης» κατά της Ουάσιγκτον.

Λίγες ώρες πριν την επίθεση σε εικόνες που μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, απεικονίζεται ένα τζαμί, στον τρούλο του οποίου υψώνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία μια κόκκινη σημαία.

Όπως αναφέρει το Associated Press η κόκκινη σημαία στην παράδοση των σιιτών συμβολίζουν τόσο το αίμα που χύνεται άδικα, όσο και την έκκληση για εκδίκηση για κάποιον που σκοτώθηκε.