Εικοσάχρονη κατέγραψε σε βίντεο τον σύντροφό της να την απειλεί λίγο πριν τη δολοφονήσει

Στις τελευταίες της στιγμές, η 20χρονη India Mackey από το Μίσιγκαν κατέγραψε τον σύντροφό της να την απειλεί και να γεμίζει το όπλο με το οποίο τελικά τη σκότωσε.

Ο 18χρονος Kevin Dixon, όπως περιγράφει το CNN, καβγάδιζε με τη σύντροφό του στις 19 Νοεμβρίου, ενώ βρίσκονταν και οι δύο στο γκαράζ του σπιτιού του στην περιοχή Γουάρεν, βόρεια του Ντιτρόιτ.

Η 20χρονη άρχισε να τον βιντεοσκοπεί καθώς την απειλούσε με όπλο κι ενώ έβαζε τις σφαίρες.

«Νομίζεις κάνω πλάκα;» λέει ο Dixon στο βίντεο. «Γιατί με βιντεοσκοπείς;»

Η Mackey πυροβολήθηκε λίγο μετά το τέλος του βίντεο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Dixon οδήγησε το βαν με τη νεκρή φίλη του μέσα μέχρι που η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο, λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Ο θάνατος της Mackey διαπιστώθηκε επί τόπου.

Ο Dixon συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Εάν καταδικαστεί, είναι πιθανό να του επιβληθεί ποινή ισοβίων.

«Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από μία γυναίκα που επρόκειτο να δολοφονηθεί τα επόμενα δευτερόλεπτα. Είναι απίστευτο για μένα» σχολίασε ο εισαγγελέας. «Το τελευταίο πράγμα που η οικογένειά της έχει από εκείνη είναι το βίντεο στο οποίο έχει την κάμερα στραμμένη στον άνθρωπο που πρόκειται να τη σκοτώσει».

Chilling video: A woman in Michigan recorded what a prosecutor says is her boyfriend threatening to kill her, right before he allegedly pulled the trigger. pic.twitter.com/cd0RFUfFTN

— HLN (@HLNTV) November 25, 2019