Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σήμερα τα μεσάνυχτα ότι έλαβε το αίτημα του Λονδίνου για νέα αναβολή του Brexit.

"Το αίτημα για αναβολή μόλις έφτασε. Θα ξεκινήσω τώρα τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πως θα αντιδράσουμε", τόνισε με tweet του ο Τουσκ.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 19 Οκτωβρίου 2019