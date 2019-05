Γυναίκα πέταξε αυγό στο κεφάλι του Αυστραλού πρωθυπουργού

Αυγό πέταξε στον Αυστραλό πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον μία διαδηλώτρια, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του ενόψει των εκλογών στη χώρα, στις 18 Μαΐου.

Το αυγό βρήκε τον Μόρισον στο κεφάλι αλλά δεν έσπασε. Ωστόσο μία ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος.

.@tomwconnell: It looks like the egg basically bounces straight off @ScottMorrisonMP. This has just happened at the Country Women's Association.

MORE: https://t.co/cnxAXrLKY3 #newsday pic.twitter.com/X1YUyWrvQC

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) 7 May 2019