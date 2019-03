Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του 21χρονου νεοναζί στο Σάρλοτσβιλ

Ο αμερικανός νεοναζί, ο οποίος σκότωσε τη διαδηλώτρια Χέδερ Χάιερ και τραυμάτισε δεκάδες άλλους ανθρώπους, ρίχνοντας από πρόθεση το αυτοκίνητο στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν πάνω σε πλήθος αντιρατσιστών διαδηλωτών στην πόλη Σάρλοτσβιλ το 2017, ομολόγησε την Τετάρτη την ενοχή του για «εγκλήματα μίσους» με επιβαρυντικές περιστάσεις, για τα οποία του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Σε βάρος του Τζέιμς Φιλντς, 21 ετών, ασκήθηκε δίωξη από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2018 , σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο της 32χρονης Χάιερ και τους τραυματισμούς άλλων 35 διαδηλωτών, αρκετοί εκ των οποίων ήταν σοβαροί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Φιλντς ομολόγησε την ενοχή του σε 29 κατηγορίες για τη διάπραξη «εγκλημάτων μίσους». Καθεμιά από τις κατηγορίες σε βάρος του επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας The Washington Post, ο Φιλντς ομολόγησε κατόπιν συμφωνίας με τους εισαγγελείς, οι οποίοι σε αντάλλαγμα υποσχέθηκαν να μη ζητήσουν να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Η ομολογία σηματοδοτεί την πλήρη αντιστροφή της στάσης του κατηγορούμενου, που ως τώρα διατεινόταν ότι η επίθεση που διέπραξε στη Σάρλοτσβιλ ήταν απλά δυστύχημα.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4

— Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 Αυγούστου 2017