Ένοχος ο νεοναζί που σκότωσε με το αυτοκίνητό του μια γυναίκα στο Σάρλοτσβιλ

Ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού έκρινε δικαστήριο τον νεαρό νεοναζί που σκότωσε που σκότωσε με το αυτοκίνητό μια γυναίκα στα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν πέρσι στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρμαχων της υπεροχής των λευκών

Τον Αύγουστο του 2017 ο 21χρονος Τζέιμς Άλεξ Φιλντς Τζούνιορ έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα πλήθος που είχε οργανώσει αντιδιαδήλωση. Η 32χρονη Χέδερ Χέιερ σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4

— Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 Αυγούστου 2017