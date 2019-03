Εκστρατεία με 780.000 υπογραφές για ακύρωση του Brexit και παραμονή στην ΕΕ

Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν σπεύσει να υπογράψουν διαδικτυακή καμπάνια στην ιστοσελίδα του βρετανικού Κοινοβουλίου, ζητώντας από την κυβέρνηση της χώρας να ανακαλέσει την πρόθεση αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραμείνει μέλος της ΕΕ.

Με τις υπογραφές να αυξάνονται κάθε λεπτό, η εκστρατεία ξεκίνησε λίγη ώρα μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα της Τερέζα Μέι, στο οποίο επέκρινε τους βουλευτές που απέτυχαν αν συμφωνήσουν σε στρατηγική εξόδου και καλούσε τη Βουλή να κάνει μία τελική επιλογή. «Είναι ώρα να λάβουμε μία απόφαση, είμαι στο πλευρό σας» πρόσθεσε απευθυνόμενοι προς τους Βρετανούς.

Το Brexit βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της Συνόδου Κορυφής, που αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να πουν στην Τερέζα Μέι πως μπορεί να έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να οργανώσει συντεταγμένο Brexit αλλά η Βρετανία είναι πιθανό να βρεθεί εκτός ΕΕ άτακτα την ερχόμενη Παρασκευή εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου της.

Η εκστρατεία «Revoke Article 50 and remain in the EU», περί ανάκλησης της ενεργοποίησης του άρθρου 50 της ευρωπαϊκής συνθήκης και παραμονής στην ΕΕ έχει ήδη συγκεντρώσει 779.717 υπογραφές. Κατά διαστήματα η ιστοσελίδα «πέφτει» λόγω των χρηστών που προσπαθούν να μπουν και να υπογράψουν.

«Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βούληση του λαού. Θέλουμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον ισχυρισμό αποδεικνύοντας το μέγεθος της δημόσιας υποστήριξης υπέρ της θέσης της παραμονής στην ΕΕ» αναφέρει η εκστρατεία.

Όπως αναφέρει το Reuters, το βρετανικό κοινοβούλιο υποχρεούται να συζητήσει κάθε εκστρατεία που συγκεντρώνει πάνω από 100.000 υπογραφές.