Στην παράσταση «Jesus Christ Superstar» ο Πάπας Φραγκίσκος

Την παράσταση «Jesus Christ Superstar» παρακολούθησε στο Teatro Sistina στη Ρώμη ο πάπας Φραγκίσκος.

«Πηγαίνοντας πίσω στην πρώτη του παρουσίαση στο κοινό, μια μικρή, αλλά ηχηρή ομάδα, χαρακτήρισε το "Jesus Christ Superstar" ως βλάσφημο... η παράσταση απαγορεύτηκε για λίγο και από το BBC ως "ιερόσυλο" για την Αγγλία» είπε στην ιστοσελίδα Page Six ένας ιστορικός.

Μία πηγή είπε στο Page Six: «Φαίνεται ότι τίποτα πέρα από μια παπική ευλογία δεν μπορεί να ηρεμήσει τους αρνητές!». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ο πάπας «αγάπησε τόσο πολύ την παράσταση, που στη συνέχεια έδωσε ευλογία στον Τεντ Νίλι και στους υπόλοιπους ηθοποιούς».

Ο Νίλι ήταν ο πρωταγωνιστής στην κινηματογραφική εκδοχή του μιούζικαλ το 1973, ενώ αυτό το διάστημα περιοδεύει στην Ιταλία με το «Jesus Christ Superstar».

Ο ηθοποιός στις αρχές του μήνα τουίταρε στον προσωπικό του λογαριασμό: «#JesusChristSuperstar συναντά τον Πάπα! Είμαι για πάντα ευγνώμων γι' αυτή την ευλογημένη εμπειρία! Παρακολουθήστε τη συνάντησή μας με τον πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό».

PART 2: #JesusChristSuperstar meets the Pope! I’m forever grateful for this blessed experience! Watch our special moments with Papa Francesco franciscus at the Vatican and my interview… https://t.co/wzEEdYadZr

— Ted Neeley (@TedNeeley) 8 Δεκεμβρίου 2018